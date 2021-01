Les politiques d'aides aux sans-abri du gouvernement jugées insuffisantes

La Cour des comptes estime que les logements proposés aux sans-abri sont des solutions encore trop temporaires.

Les politiques d'aide aux sans-abri se basent encore trop sur des hébergements d'urgence au détriment de logements permanents, déplore la Cour des comptes dans un référé publié ce jeudi. L'institution a évalué les résultats de la politique mise en œuvre depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron pour aider les sans-abri.

Celle-ci obéit à la philosophie du «logement d'abord». Elle vise à trouver le plus vite possible un logement durable aux personnes concernées, au lieu de les placer dans des hébergements d'urgence et de chercher à les réinsérer socialement avant de résoudre la question de leur habitat.

Pour l'heure, cette politique a obtenu des «résultats globalement en deçà des attentes», estime la Cour. «Les progrès ont encore un caractère plus expérimental ou marginal que systémique, loin du changement d'échelle et de l'ambition d'une transformation structurelle», poursuivent les Sages. Certes, la Cour des comptes note que cette politique a permis de loger durablement environ 80.000 sans-abri par an en 2018 et 2019. Mais elle remarque que c'est insuffisant alors que de nouvelles personnes se retrouvent sans cesse à la rue, en particulier de récents immigrés.

Des «marges de progrès importants» pour Castex

L'institution estime que trop peu de sans-abri parviennent encore à trouver leur place dans un logement social, jugeant notamment qu'il faudrait prévoir de créer plus de pensions de famille. Au contraire, «loin de conforter la politique du logement d'abord, plusieurs décisions récentes, à rebours, ont conduit à produire et pérenniser des places d'hébergement», souligne la Cour.

Depuis le début de la crise économique et sanitaire du virus, le gouvernement a beaucoup mis l'accent sur la reconversion de chambres d'hôtel en hébergements d'urgence. À ce titre, le premier ministre, Jean Castex, a répondu à la Cour des Comptes en évoquant la nécessité de maintenir des solutions d'urgence, parallèlement à l'orientation vers un logement durable. «Je tiens à cette double temporalité», a écrit le chef du gouvernement, admettant pour autant que des «marges de progrès importantes existent encore» dans la politique d'aide aux sans-abri.