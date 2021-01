PER individuel ou collectif, SCPI en pleine propriété ou en nue-propriété, assurance vie ... quels sont les placements pour préparer sa retraite ? (Crédit photo: Fotolia)

Le Plan Épargne Retraite

Le PER individuel

Le PER individuel, successeur du PERP et du Madelin retraite, est une solution d'épargne-retraite qui permet de bénéficier d'une déduction d'impôt. Les versements effectués sur le PER sont déductibles des revenus imposables, dans la limite de 10% des revenus annuels et du plafond prévu par la loi. En contrepartie, l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé comme par exemple l'acquisition de la résidence principale. L'épargne peut être investie sur différents supports comme le fonds en euros ou toutes sortes d'OPCVM. À la retraite, il est possible de disposer de son épargne soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère (revenu à vie), soit un mélange des deux.

Le PER Collectif

Le PER Collectif, successeur du PERCO, est accessible aux salariés travaillant dans une entreprise ayant mis en place un dispositif d'épargne salariale. Ils peuvent y verser leur intéressement et leur participation. Les sommes sont alors exonérées d'impôt sur le revenu.

L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé comme par exemple un décès, l'acquisition de la résidence principale, l'expiration des droits à l'assurance chômage.

Les SCPI

L'achat de parts de SCPI en pleine propriété

Les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ont vocation à collecter des fonds auprès des épargnants, afin de constituer puis exploiter et gérer un patrimoine immobilier (mise en location, encaissement des loyers, travaux, gestion administrative ...). Les loyers nets de frais ou dividendes sont reversés trimestriellement aux associés, au prorata des parts détenues.

Acheter des parts de SCPI permet de profiter des avantages d'un investissement dans l'immobilier sans les inconvénients. Le choix des biens et la gestion du parc sont confiés à des professionnels qui s'occupent de tout. Les investissements immobiliers sont répartis sur plusieurs biens et sur différents secteurs (géographie, activité), ce qui permet de réduire les risques, notamment le risque d'impayés ou de vacance.

Il suffit de quelques centaines d'euros pour acheter une part de SCPI, ce qui rend l'investissement immobilier beaucoup plus accessible que l'acquisition d'un bien immobilier locatif en direct. De plus, la revente des parts de SCPI est plus simple et plus rapide que la revente d'un bien immobilier détenu en direct.

Enfin, les SPCI ouvrent l'accès à des secteurs de l'immobilier autres que l'habitation et habituellement peu accessibles aux particuliers comme les bureaux, les commerces, les locaux d'activité, les établissements de santé.

L'achat de parts de SCPI en nue-propriété

La propriété d'un bien immobilier (appelée pleine propriété) se décompose en deux parties : la nue-propriété et l'usufruit. Le nu-propriétaire est propriétaire du bien mais il n'en a pas la jouissance. L'usufruitier a le droit d'utiliser le bien et d'en retirer les fruits : il peut l'habiter ou le louer et percevoir les loyers.

Il est possible d'acquérir des parts de SCPI en nue-propriété sur une durée définie à l'avance, généralement 10 ans. Le prix d'une part de SCPI en nue-propriété est décoté par rapport à celui d'une part en pleine propriété. Pour une durée de 10 ans, le prix d'achat est réduit de 33%. En contrepartie, pendant 10 ans, aucun dividende n'est versé à l'associé (et donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu à payer). En revanche, les parts de SCPI sont exonérées d'impôt sur la fortune immobilière. Au bout de 10 ans, le détenteur de parts de SCPI en nue-propriété récupère la pleine propriété des parts sans rien acquitter. Il peut alors percevoir les dividendes trimestriels.

L'investissement dans des parts de SCPI en nue-propriété permet donc d'acquérir un patrimoine immobilier à prix décoté afin de percevoir des revenus réguliers à la retraite.

L'assurance vie

L'assurance vie, couteau suisse de l'épargne, est bien entendu une solution très souple pour préparer sa retraite. L'épargne peut être investie sur un fonds en euros ou des unités de compte et reste disponible à tout moment. Une fois à la retraite, l'épargnant peut disposer de son épargne sous forme de rente ou de capital et bénéficier de la fiscalité attractive de l'assurance vie si le contrat est ouvert depuis plus de 8 ans.