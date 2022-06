Les parkings restent un bon investissement immobilier

Quand on songe à faire un investissement immobilier locatif, il est tentant de se tourner vers une place de parking (ou plusieurs !). C'est encore plus vrai aujourd'hui. Décryptage.

Les avantages

Investir dans une place de stationnement privé représente un investissement beaucoup moins important qu'un bien immobilier traditionnel. Il est donc beaucoup plus abordable, surtout à l'heure où les conditions d'accès à un prêt sont plus strictes. Avec une mise de départ raisonnable, vous pouvez espérer un rendement entre 4 et 12 %. C'est beaucoup plus que beaucoup de placements d'épargne dont le capital est maintenu. En outre, les contraintes sont très limitées : la loi n'encadre pas ce type de bail en faveur de la protection des locataires. Vous n'aurez pas à subir les demandes, requêtes et plaintes de vos locataires. Pas besoin non plus de faire des provisions en vue d'une prochaine réparation ou d'un entretien. SI vous investissez dans plusieurs parkings, gardez à l'esprit que vous aurez plus de suivi à faire, compte tenu du nombre de locataires à suivre et renouveler. Le turn-over peut en effet être important pour ce type de bien.

Trouver le bon emplacement

Le bon emplacement est celui qui vous assure peu de renouvellement des locataires (moins de démarches à faire) et un bon rendement par rapport à votre investissement. Pour ce faire voici quelques conseils : Privilégier les zones à forte demande. Éviter les emplacements proches de stationnements peu chers ou parkings publics. Acheter au juste prix. Attention aux charges, si elles dépassent 30€ par mois, faites vos calculs ! Choisir une place facile d'accès. Eviter le 4ème sous-sol ou les rampes étroites. Considérer le coût d'ensemble de l'investissement pour calculer sa rentabilité : taxe foncière, imposition des loyers, frais de notaires, éventuellement frais d'agence doivent être pris en considération. Pour dénicher des opportunités, mieux vaut sortir des sentiers battus et démarcher les commerçants de quartier, les gardiens d'immeubles, les notaires... Soyez aussi à l'affût des offres entre particuliers.

Investir dans un parking en 2022

Aujourd'hui encore plus qu'hier, l'investissement dans un parking parait judicieux. En effet, les villes s'orientent de plus en plus vers un urbanisme écologique. Leur politique tend à favoriser les déplacements verts, et réduire les emplacements de stationnement en surface. Paris en est une vive illustration, avec en plus, à horizon septembre 2022, le stationnement payant pour les motos et scooters ! C'est l'occasion de réaliser des performances encore meilleures. Une place de stationnement pourra en effet accueillir 4 motos aisément, et ainsi augmenter vos revenus.