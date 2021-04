Les offres d'isolation à 1 euro s'arrêtent dès cet été

(Crédits photo : Pixabay - AKuptsova )

Le ministère de la Transition écologique a annoncé que les opérations d'isolations des combles à 1 euro prendront fin le 1er juillet, comme les aides pour les chaudières à gaz.

Les offres d'isolation des combles «à un euro» ainsi que les aides pour l'installation de «chaudières gaz très performantes» et de «radiateurs électriques performants» prendront fin le 1er juillet, a annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique. En revanche, «les bonifications pour le remplacement d'un chauffage aux énergies fossiles (fioul et gaz) par des énergies renouvelables» et celles «pour la rénovation performante des logements sont prolongées jusqu'en 2025», a précisé le ministère dans un communiqué. Le «coup de pouce» pour l'isolation des combles sera diminué au 1er juillet, afin notamment de mettre fin aux «offres à 1 euro», qui malgré leurs bénéfices en termes de massification de la rénovation énergétique ont montré leurs limites», a-t-il précisé.

La disparition de ces opérations d'isolation ne surprend pas vraiment les professionnels de la rénovation thermique, tout en regrettant sa mise en œuvre aussi rapide. «Le sens de l'histoire veut que ces opérations doivent désormais se dérouler dans le cadre de bouquets de travaux et de rénovation globale, souligne Marina Offel, responsable des affaires publiques et juridiques chez Hellio, société de conseil en économie d'énergie. Des aides existeront encore, mais les ménages auront systématiquement un reste à charge pour isoler leurs combles et planchers... Les échéances et les évolutions réglementaires incessantes laissent peu de place à la filière professionnelle pour se restructurer et anticiper.»

Fraudes et démarchage agressif

L'isolation pour 1 euro des combles ou des planchers est une offre commerciale proposée par des entreprises signataires d'une charte avec le ministère chargé de l'écologie. En juillet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait appelé les particuliers à la vigilance face à des offres de ce type accompagnées de fraudes et de campagnes massives et agressives de démarchage téléphonique.

Avec pour objectif de «laisser le marché s'orienter progressivement vers des rénovations plus ambitieuses», le gouvernement a prévu le maintien d'un «coup de pouce isolation des combles et planchers» pour les travaux engagés avant le 30 juin 2022 avec «un soutien important à ces opérations mais en mettant fin aux «offres à 1 euro», indique le ministère. «Les coups de pouce pour l'installation de chaudières gaz très performantes et de radiateurs électriques performants s'arrêteront le 1er juillet», ajoute-t-il. Une évolution qui devrait signer un sacré coup de frein pour la filière du chauffage au gaz qui avait opéré 370.000 remplacements avec les précédents dispositifs. Les chauffages au bois et les pompes à chaleur devraient prendre le relais.