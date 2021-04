Les nouvelles destinations des seniors qui déménagent

Si les plus jeunes ont été poussés par la crise sanitaire à envisager massivement de déménager, leurs aînés en ont profité pour découvrir de nouveaux points de chute.

Après avoir examiné un panel de plus de 3100 déménagements, la plateforme française de réservation de déménageurs professionnels Nextories a pu dégager les tendances fortes des mouvements des plus de 60 ans. Et comme pour bon nombre de Français, il y a du neuf. Le Var, destination très appréciée de longue date, se fait détrôner par plusieurs autres régions, prouvant une fois de plus que le cœur des habitants penche de plus en plus vers l'ouest du pays et sa côte Atlantique.

La destination qui attire la plus forte proportion de retraités parmi ceux qui s'y installent devient ainsi la Vendée (38% de ceux qui y déménagent sont des retraités), devant la Charente-Maritime (29%), la Seine-et-Marne, pour ceux qui veulent rester en région parisienne (25%), sans oublier le Morbihan (23%) qui coiffe d'un cheveu le Var (22%).

Le Rhône mal-aimé

À l'inverse, l'étude pointe un certain nombre de secteurs délaissés et boudés. La capitale n'en fait même pas partie, elle n'a jamais été une destination de déménagement des seniors. En revanche, le département de la seconde ville de France, le Rhône, subit cette tendance. À l'exception de la Seine-et-Marne qui figure dans les secteurs qui attire, le reste de l'Île-de-France fait globalement fuir: le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis figurent tous parmi les secteurs boudés. Par ailleurs, le département du Nord se glisse dans ce palmarès des mal-aimés des retraités.