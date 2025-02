Les meilleures SCPI affichent des rendements très attractifs en 2024

L'année 2024 révèle une belle dynamique des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) avec des taux de distribution particulièrement attractifs sur les meilleurs véhicules, qui démontrent la résilience de ce placement immobilier. Une analyse détaillée des performances communiquées par les sociétés de gestion permet de dégager plusieurs tendances significatives.

Des rendements annualisés à deux chiffres pour les leaders du marché

En tête du classement, la SCPI Reason – gérée par MNK Partners – se distingue avec un taux de distribution remarquable de 12,60% en rythme annualisé. Elle est suivie de près par Comète ( Alderan ) à 11,18% et Wemo One ( Wemo REIM ) à 10%.

Ces performances exceptionnelles témoignent du potentiel de rendement de certaines stratégies d'investissement innovantes, bien que ces taux élevés doivent être analysés avec prudence, notamment pour les SCPI récentes qui ont moins d’un an d’existence.

Un peloton de tête très performant

Au-delà de ces trois fonds récents extériorisant des niveaux de performances hors normes – que l’on n’avait encore jamais observées sur le marché des SCPI – on trouve un groupe d’une dizaine de SCPI qui affichent des performances supérieures à 7%, constituant une deuxième zone de rendements très attractifs.

Parmi elles, EdR Europa (9,66%), Sofidynamic (9,52%) et Osmo Énergie (9,33%) se démarquent particulièrement. Ces véhicules démontrent leur capacité à générer des revenus significatifs dans un contexte économique pourtant complexe.

Une moyenne solide entre 6% et 7%

La majorité des véhicules du panel des 30 meilleures SCPI en 2024 se situe dans une fourchette de rendement comprise entre 6% et 7%, témoignant de la solidité globale du marché. On est très au-delà de la moyenne globale du marché des SCPI qui émarge à 4,72% en 2024 sur un périmètre de plus de 200 véhicules (source : Association Française des Sociétés de Placement Immobilier).

On notera aussi que des acteurs établis comme PFO (6,27%), Sofipierre (6,20%) ou encore Corum Origin (6,05%) illustrent la capacité de certaines SCPI historiques à maintenir des performances régulières et attractives malgré la quote-part importante de leur portefeuille immobilier datant de la période des taux zéro.

Des objectifs de performance à long terme

Au-delà des taux de distribution annuels, les sociétés de gestion communiquent également leurs objectifs de taux de rendement interne (TRI) sur des périodes allant de 5 à 10 ans. Ces projections – généralement comprises entre 5% et 7% – reflètent une approche prudente et réaliste de la performance à long terme.

Par exemple, la SCPI Reason vise un TRI de 7,5% sur 8 ans, tandis que Comète cible 6,5% sur 10 ans, des niveaux finalement assez conservateurs par rapport aux performances réalisées par ces véhicules en 2024 !

Des stratégies diversifiées

Les performances observées révèlent des stratégies d'investissement variées. Certaines SCPI privilégient des approches thématiques (éducation, énergie, commerce, logistique…), mais la plupart des fonds classés dans les plus performants en 2024 optent pour une diversification géographique et/ou sectorielle.

Néanmoins, cette diversité des stratégies permet aux investisseurs de construire un portefeuille adapté à leurs contraintes de risque sans pour autant renoncer à un objectif de performance ambitieux.

Pour conclure, les taux de distribution 2024 confirment l'attrait des SCPI comme placement immobilier, avec une moyenne générale significativement supérieure à d'autres classes d'actifs traditionnels, en particulier si on limite le périmètre d’analyse aux 30 SCPI les plus rentables du marché.

La diversité des performances reflète la variété des stratégies d'investissement et permet aux épargnants de choisir des véhicules adaptés à leur profil de risque et leurs objectifs de rendement. Toutefois, il convient de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et que le choix d'une SCPI doit s'inscrire dans une stratégie d'investissement globale et à long terme.