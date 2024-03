Les loyers étudiants vont augmenter-iStock-tommaso79.jpg

Une augmentation dès septembre 2024

La nouvelle présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), Bénédicte Durand, a annoncé dans les colonnes du Parisien le 27 février dernier une hausse du prix des chambres universitaires. Il s’agit de la première augmentation en 5 ans. La hausse sera de 3,5 % maximum – soit 6 euros par mois – par chambre, aides au logement déduites. L’ancienne conseillère d’Élisabeth Borne à Matignon affirme, toujours dans Le Parisien, que cette augmentation permettra de financer un vaste chantier de rénovation des résidences étudiantes du Crous considérées comme vétustes. « On a l’objectif de 12 000 rénovations à 2027. À cet horizon, plus aucun étudiant ne sera dans une chambre insalubre. 7 500 logements restent à réhabiliter », promet-elle.

Accroître la précarité étudiante

S’ils s’entendent sur la nécessité de ces rénovations, les syndicats étudiants dénoncent une mesure déconnectée de la réalité, insistant sur le fait que quelques euros pèsent lourdement sur le budget étudiant. Sarah Biche, vice-présidente en charge des affaires sociales de la Fage souligne que si « on n’arrête pas de dire, à chaque fois qu’il y a des mesures pour les étudiants, que c’est quelques euros, que ce n’est pas grand-chose », cette augmentation « pèse réellement dans la balance ». Selon une étude publiée par le syndicat en janvier dernier, près de 20 % des étudiants français ne mangeraient pas à leur faim. Cette réalité est également rappelée par l’UNEF qui prend en exemple l’accroissement inquiétant des files d’attente devant les distributions d’aide alimentaire sur les campus. L’UNEF regrette également que le gouvernement exige des étudiants qu’ils pallient « le manque de moyens que l’État met dans le service public ». Le syndicat Union étudiante réagit en soulignant qu’avec « une hausse de 250 euros par an [dans certaines résidences étudiantes], ce sont des milliers d’étudiants qui ne vont plus avoir les moyens de continuer à se loger en résidence Crous ».

70 % du budget d’un étudiant

L’Union étudiante rappelle par ailleurs que « le logement représente déjà 70 % en moyenne du budget d’un étudiant ». Selon une étude réalisée par l’association d’aide alimentaire Cop1 et l’institut de sondage Ifop à la rentrée universitaire dernière, près de 30 % des étudiants vit avec plus de 200 euros une fois les loyers et charges déduits. Un tiers des bénéficiaires de l’aide alimentaire Cop1 vit avec moins de 50 euros par mois après déduction du loyer et des charges.