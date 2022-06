Les locataires refusent de payer le loyer depuis trois ans, les impayés s'élèvent à plus de 23 000 €

Les locataires d'un appartement situé en Haute-Garonne n'ont pas payé plus de 23 000 € de loyers (illustration). (Mabel Amber / Pixabay)

Les locataires d'un appartement situé au nord de Toulouse refusent de payer le loyer depuis plus de trois ans. Les propriétaires, des retraités qui souhaitaient vendre leur bien, sont dans l'impasse. Au total, le montant des impayés s'élève à plus de 23 000 €.

Un couple de retraités propriétaire d'un appartement à Saint-Loup Cammas, au nord de Toulouse (Haute-Garonne), fait face à des locataires indélicats. Ces derniers ne payent plus de loyers depuis plus de 3 ans, raconte France 3 Occitanie .

Entre février 2008, date d'entrée des locataires, et 2019, aucun problème n'a été signalé entre les protagonistes. Mais la situation a dégénéré lorsque les propriétaires ont annoncé leur intention de vendre leur bien. Leur but : financer des travaux pour aménager leur propre maison afin de faciliter la vie du mari. Victime d'un AVC en 2013, il se déplace désormais en fauteuil.

Le préjudice s'élèverait à 23 000 €

Pour ne pas brusquer les choses, les locataires ont été avertis huit mois avant la fin du bail. Mais depuis, ils ont cessé de régler le loyer. « En tout depuis 3 ans, le montant total s'élève à plus de 23 000 € » , a indiqué auprès de France 3 la propriétaire.

Le dialogue étant rompu, le couple de retraités a engagé un notaire. Puis un huissier a envoyé un commandement à payer en novembre 2019, en vain. La justice a finalement convoqué les locataires pour non-respect de congé pour cause de vente et arriérés de loyers. Ils ont ainsi été condamnés à payer et leur expulsion a été prononcée en octobre 2020.

Situation bloquée

Mais la situation est toujours bloquée, presque deux ans plus tard. Comme l'expliquent nos confrères, la préfecture doit donner son aval pour procéder à l'expulsion avec le concours des forces de l'ordre. Mais dans le département, plusieurs procédures ont été ajournées.

« Si le locataire s'oppose à l'expulsion, il faut le concours de la force publique. Nous l'avons obtenu le 14 juin » , a expliqué l'huissier qui s'occupe de ce dossier. « Je ne comprends pas pourquoi nous en sommes toujours là. Je pense que l'une des deux personnes qui occupent ce logement est en situation de vulnérabilité » , a-t-il ajouté, précisant qu'il « reste 2 vagues d'expulsion : en juillet puis en octobre, juste avant la trêve hivernale (...). J'espère que nous y parviendrons avant. »