Les locataires anglais rêvent plus d'un garage que d'un jardin

Malgré les confinements, le besoin de verdure n'est pas le plus fort outre-Manche où l'équipement incontournable d'un logement reste le garage.

Il faut croire qu'au Royaume-Uni, le monde d'après ressemble encore plus qu'ailleurs au monde d'avant. Selon une étude menée par le réseau immobilier britannique Benham and Reeves qui a passé au crible 23 grandes villes du pays, l'équipement le plus demandé par les locataires pour leur logement, reste le bon vieux garage. Ils sont en moyenne 21% à le réclamer en priorité contre seulement 18% qui rêvent d'un espace extérieur de type jardin ou encore16% qui espèrent pouvoir disposer d'un balcon.

La suite de cet inventaire à la Prévert se complète avec les amateurs de location entièrement meublée (13%), suivi par ceux qui veulent disposer d'un service de conciergerie (12%) ou encore de logements offrant un forfait de charges tout compris (11%). En queue de peloton, les logements acceptant les animaux domestiques (8%). «La demande de jardin et de balcon des locataires a fortement grimpé depuis le premier confinement et la demande de plus d'espaces extérieurs est réelle, note Marc von Grundherr, directeur de Benham and Reeves. Cependant, maintenant que l'hiver est bel et bien là et que les restrictions de ce troisième confinement sont fortes, un peu plus d'espace intérieur sous la forme d'un garage redevient la demande prioritaire des locataires dans le marché actuel.» Il y a donc sans doute une part conjoncturelle à ce résultat, à une époque où les voitures comme les bricoleurs sont mieux à l'intérieur.

La conciergerie appréciée en Écosse

Une chose est sûre, la demande d'espaces supplémentaires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, est très forte partout. Les garages, jardins et balcons arrivent en tête dans 14 des 23 villes analysées. Et pour celles où l'on note des demandes spécifiques, il y a Edinburgh et Aberdeen en Écosse où la conciergerie est très attendue tandis qu'à Belfast ce sont les logements meublés qui ont le plus de succès.

Plus étonnant encore, alors que la demande de logements adaptés aux animaux est globalement la plus faible, elle se hisse à la tête du classement dans 7 villes dont Bristol, Oxford ou Plymouth. Et du côté de Londres? Globalement, ce sont le concierge, le balcon, le garage et le jardin qui récoltent le plus de suffrages.