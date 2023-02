On ne peut pas vraiment les qualifier de placements « pépères » ... Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle les cryptomonnaies rencontrent autant de succès chez les moins de 35 ans. Plus surprenant, cet engouement ne semble absolument pas entaché par les turbulences qu’a connu l’an passé le secteur : faillite de FTX - la plateforme numéro 2 d’échanges - chute du bitcoin et de plusieurs autres monnaies virtuelles. Les scandales et pertes enregistrées ont été bien réels, sans pour autant détourner les jeunes des « cryptos ». Quelques éléments d’analyse de ce phénomène.

Les jeunes toujours séduits par la cryptomonnaie-iStock-gopixa

Au fait, qu’est-ce que les « cryptos » ?

On parle de crypto actifs, crypto devises, monnaies cryptographiques ou encore cybermonnaie... Il s’agit de monnaies virtuelles qui sont créées en dehors du système bancaire, via une blockchain (des codages informatiques). Elles font l’objet de transactions qui ne sont pas vérifiées par les banques et sont effectuées de pair à pair (en anglais peer to peer). Les monnaies utilisées sont le Bitcoin, l’Ethereum, le Tether, l’USD Coin, le BNB, ou encore le XRP...

Des 18 /25 de plus en plus « fourmis »

Alors que les débats sur la réforme des retraites trustent l’actualité, un sondage du journal 20 Minutes réalisé avec OpinionWay, auprès de sa communauté #MoiJeune, a analysé l’état d’esprit des 18 / 25 ans. 51 % des sondés ont déclaré être inquiets à l’idée de travailler jusqu’à 64 ans ou plus, et 22% ont confié mettre de l’argent de côté en prévision de cette échéance. Enfin, près de trois quarts des 18 /25 ans ont déclaré épargner régulièrement ou occasionnellement. Et de fait, les moins de 35 ans sont effectivement ceux qui, en valeur absolue, thésaurisent le plus, avec une moyenne de 264 euros par mois, contre 244 pour l'ensemble de la population.

... Et fans des « cryptos », malgré les risques et les arnaques

Si les jeunes se tournent principalement vers le livret A (82 %), le livret jeune (40 %) ou le PEL (29 %), ils déclarent aussi, toujours selon l’enquête OpinionWay / 20 minutes, considérer les cryptomonnaies comme une nouvelle alternative séduisante. Ainsi, 14 % d’entre eux investissent déjà dans ces monnaies virtuelles, ou prévoient de le faire. Bien souvent à l’origine de cette décision, les réseaux sociaux et des « influenceurs » ... Ces influenceurs qui ont fait de la finance leur terrain de jeu. Si certains sont de vrais professionnels, d’autres sont autodidactes en matière de gestion de patrimoine, et flirtent même parfois avec l’illégalité (à l’instar, par exemple de Marc Blata aujourd’hui sous le coup de plusieurs plaintes). Malgré la volatilité notoire des cryptomonnaies, ils véhiculent, auprès des moins avertis de leurs communautés, le mirage d’un argent gagné aussi rapidement que facilement, en occultant le facteur risque…Selon une étude de la plateforme Spak, « 38 % des moins de 35 ans à l'écoute de cette sphère auraient été, victimes d'une arnaque ».