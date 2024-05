Les Français ont perdu 25 m2 de pouvoir d'achat immobilier en 25 ans

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a évolué à la baisse ces 25 dernières années. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Selon une note de conjoncture des notaires, relayée par BFM Business , les Français ont perdu 25 m2 de pouvoir d'achat immobilier depuis 1999. Pour réaliser cette étude, les professionnels divisent la capacité d’emprunt des ménages par le prix moyen au m2 des logements anciens vendus. Ainsi, ils considèrent qu'en 25 ans, la baisse des prix des biens n'a pas réussi à compenser la perte de niveau de vie et l'augmentation des taux d'emprunt.

Dans leur note, les notaires ont isolé quatre périodes distinctes, en forme de montagnes russes. Entre 1999 et 2008, le pouvoir d'achat a été sérieusement rogné, passant de 99 m2 à 58 m2. Puis il a rebondi entre 2008 et 2017 pour atteindre 85 m2, soit une hausse de 30 m2 en huit ans.

Une perte de 10 m2 entre 2021 et 2023

La période située entre 2017 et 2021 a vu la situation se stabiliser avec une perte de seulement 2 m2. Enfin, entre 2021 et 2023, le pouvoir d'achat est passé de 84 m2 à 74 m2. « En particulier, la diminution est plus importante en 2023, avec une perte de 6 m2 sur un an » , précisent les notaires.

Les villes les plus impactées par cette perte de pouvoir d'achat immobilier ces trois dernières années sont : Nice (-34,2 %), Marseille (-29,8 %), Toulon (-28,2 %), Strasbourg (-28 %), Saint-Etienne (-27 %), Le Havre (-27 %) et Montpellier (-26,3 %). Mais comme le notent nos confrères , la baisse des prix associée à celle des taux d'emprunt a permis une nouvelle embellie entre janvier et mai 2024. Ainsi, des villes comme Toulouse, Montpellier, Lyon, Rennes, Nantes ou Bordeaux voient leur pouvoir d'achat immobilier grimper entre 4,6 % et 7,7 %.