Les fonds immobiliers de La Française REM ont acquis l’immeuble de bureaux « Le Prisme » à Châtillon

Les fonds immobiliers de La Française Real Estate Managers(REM) ont récemment acquis de concert auprès du fonds Afer Immo géré par Aviva Investors Real Estate France, l’immeuble de bureaux « Le Prisme » situé à Châtillon. Cet actif tertiaire de plus de 15.000 mètres carrés héberge le nouveau siège du spécialiste français de l’énergie nucléaire Orano.

L’ensemble immobilier « Le Prisme » a été acquis à la fin de l’année 2021 en indivision par plusieurs fonds immobiliers du groupe La Française : les SCPI LF Grand Paris Patrimoine, Epargne Foncière, Sélectinvest 1, ainsi que l’OPCI Opsis Patrimoine et les unités de compte immobilières LF Multimmo et Qualimmo. Cet actif de bureaux développe une surface totale de 15.766 m2 répartis sur 8 étages, il a bénéficié d’un programme important de rénovation en 2019. C’est un immeuble mono-locataire qui abrite depuis l’été 2019 le siège social d’Orano (ex-Areva). De nombreux services y sont proposés aux occupants : cafétéria, restaurant d’entreprise, espace polyvalent de salles de réunion et d’open spaces dédiés aux partenaires et aux visiteurs. Les deux derniers étages de l’immeuble abritent des espaces collaboratifs. Les surfaces extérieures (balcons, terrasses végétalisées) totalisent 2.535 m2 et 268 places de parking sont mises à disposition des salariés et des visiteurs.

La Française mentionnait dans son communiqué que l’immeuble « Le Prisme » bénéficie de la certification Breeam In-Use, niveau Very Good.

« Cet actif, labélisé Breeam In-Use en 2020, offre des aménagements intérieurs de grande qualité, d’importantes terrasses végétalisées respectueuses de la biodiversité et favorise les mobilités douces, selon Marc-Olivier Penin, directeur général de La Française Real Estate Managers - pôle Retail. Il illustre parfaitement la stratégie d’investissement durable de La Française REM. Situé au cœur d’un pôle tertiaire important du futur Grand Paris, cet actif vient étoffer le portefeuille immobilier de bureaux des fonds gérés par La Française REM. »

«Cette cession est l’aboutissement du travail d’asset management de nos équipes ayant permis le repositionnement de cet actif et sa prompte relocation en septembre 2019 à Orano pour en faire leur siège, expliquait pour sa part Adrien Beuriot, directeur général Aviva Investors Real Estate France. Ce dernier y a développé un nouvel environnement de travail qui prend encore plus de sens et de valeur depuis la crise sanitaire.»