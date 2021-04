Les dons d'argent intergénération facilités ?

Moins taxer les donations des parents aux enfants... Tel est le projet du Ministère de l'Economie et des Finances. Cependant, ne vous y méprenez pas, ce n'est pas un élan de générosité de la part de Bercy, mais plutôt un moyen d'inciter les Français à réinjecter leur bas de laine dans l'économie du pays ! Décryptage.

Les dons d'argent interge?ne?ration facilite?s - iStock-Morsa Images

Une épargne considérable accumulée depuis le début de la pandémie

Comment permettre au Français de donner plus et plus souvent à leurs enfants ?

La majeure partie des Français connaissent, depuis le début de la crise sanitaire, une baisse de leur niveau de vie ; due notamment, à des périodes de chômage partiel ou, pire encore, à la perte de leur emploi. Cependant, pour d'autres ménages français, pandémie rime avec économies. En effet, la mise à l'arrêt de tout ce qui ressemble à des activités de loisirs (fermeture des restaurants, cinémas, théâtres, quasi impossibilité de voyager...) a permis à certains contribuables de thésauriser. Et même si ces épargnants représentent une minorité de Français, constituée des ménages les plus aisés (selon des analystes financiers, 70% de cette épargne aurait été constituée par seulement 20% des Français), le résultat est loin d'être neutre ! Ce surplus d'épargne accumulé majoritairement sur des comptes courants et des livrets d'épargne a en effet été estimé, par les économistes, à 130 milliards d'euros pour l'année 2020. Montant auquel viendraient s'ajouter environ 70 milliards sur l'année 2021.Cette manne que représente l'épargne des Français ne laisse pas le Ministère de l'Economie indifférent : « Je souhaite que nous ayons une croissance forte en 2021 (...) et que l'épargne des Français participe à cette relance économique », confiait ainsi récemment Bruno Le Maire. Et d'ajouter devant le Sénat : « Nous voulons inciter (les Français) à transmettre plus facilement cette épargne à ceux qui pourraient la consommer ». Or, dans l'esprit du ministre, ceux-ci sont clairement les jeunes, qui sont particulièrement victimes de la crise. Ainsi, afin d'inciter les parents à donner plus et plus tôt à leurs enfants, l'idée est d'alléger la fiscalité sur les donations entre générations. Pour ce faire, plusieurs options sont sur la table : Une défiscalisation provisoire : le gouvernement envisage en effet de défiscaliser provisoirement les donations de 10 000€ à 20 000€. Une réduction du délai entre les donations : l'idée serait de ramener de 15 à 5 ans le délai sous lequel les parents peuvent effectuer des donations à leurs enfants, à hauteur de 100 000 euros + 31865 € de dons d'argent, en étant libres de droits (sans aucune taxation). C'est en tous cas la proposition qu'ont fait une quarantaine de députés LR devant l'Assemblée Nationale début mars. Défiscaliser les héritages : c'est cette fois un dossier plus ancien qui est remis à l'ordre du jour : il s'agit du projet d'amélioration de la « mobilité des transmissions » qu'avait initié Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Action et des Comptes publics... Projet qui n'avait pas vu le jour jusqu'à présent.