Les départements devraient toucher 14 milliards d'euros en 2021 grâce aux frais de notaire, un record

1,130 million de transactions dans l'ancien ont été enregistrées en un an<. (Pixabay / Tama66)

De nouveaux départements sortent vainqueurs de la croissance du marché de l'immobilier. Certains devraient toucher d'importants droits de mutation à titre onéreux, ou frais de notaires, grâce à la multiplication des ventes immobilières.

Le marché de l'immobilier a connu une importante croissance en un an. Les ventes de logements se multiplient ces douze derniers mois, avec 1,130 million de transactions dans l'ancien enregistrées par les notaires, fin mai.

13,3 milliards d'euros perçus en 2019

Cela va avoir des répercussions, notamment pour les départements où les ventes se sont multipliées, rapporte La Vie Immo. Car ces derniers perçoivent l'essentiel des droits de mutation, ou frais de notaire. Dans le même temps, les prix immobiliers ont augmenté et donc les taxes aussi.

Il s'agit d'un record pour les notaires, qui dépasse celui de 2019. Cette année-là, 1,056 million de ventes avaient été réalisées. Les départements, eux, avaient perçu 13,3 milliards d'euros de droits de mutation à titre onéreux (ou DMTO), selon la Fédération nationale des travaux publics (FNTP).

De nouveaux départements gagnants

Pour cette année 2021, les départements pourraient toucher au minimum 14 milliards d'euros, grâce aux plus de 100 000 ventes supplémentaires réalisées. Et grande différence avec les années précédentes : les territoires gagnants.

En effet, les villes moyennes et/ou de périphérie ont connu un important regain d'attractivité. En 2020, les grands vainqueurs étaient Paris, les Alpes-Maritimes ou encore la Gironde. Là-bas, les DMTO collectés seraient en baisse selon la FNTP. A l'inverse, ces montants seraient en hausse de plus de 5% dans la Creuse, l'Allier, le Tarn ou encore la Lozère et en Normandie et Bretagne.