Les déboires de l'ancien nid d'amour d'Elvis et Priscilla Presley

VIDÉO - En six ans, le prix affiché de cette villa californienne à l'aspect futuriste, a été divisé par quatre!

Les temps sont durs même pour une villa qui a abrité «The King»! Nous sommes en 1967: Elvis Presley épouse Priscilla Ann Wagner à Las Vegas. Pour leur lune de miel, les jeunes mariés ont jeté leur dévolu sur une propriété de plus de 460 m² à Palm Springs, au sud de la Californie.

Construite sept ans plus tôt, la demeure, construite sur deux étages, avec piscine et terrain de tennis (pour l'intérieur de la villa, visualisez la vidéo en illustration principale), a tellement plu à Elvis et Priscilla qu'ils l'ont louée pendant un an pour moins de 2000 dollars par mois, selon le Wall Street Journal. Le bimensuel illustré Look, très connu à l'époque, avait même présenté la villa comme la «maison de demain» en raison de son aspect futuriste. Avec sa forme en soucoupe volante, la demeure, connue sous le nom d'«Elvis Presley Honeymoon Hideaway», détonnait, comparée à la plupart des maisons californiennes des années 60.

La maison, qui est devenue un musée des souvenirs d'Elvis, en quelque sorte, a des murs incurvés dans chaque pièce - ce qui lui donne cette ambiance spatiale -, et a été rénovée dans les années 1990 pour lui redonner son glamour des années 1960. Présentée comme un «joyau architectural» par Bennion Deville Homes, le réseau immobilier qui la commercialise, la villa a connu bien des déboires. En 2014, «la maison de demain» est mise en vente 9,5 millions de dollars. Deux ans plus tard, elle est retirée du marché, faute d'avoir trouvé preneur.

En 2017, la propriété est à nouveau à vendre avec une décote de près de...38%. Elle est affichée à un peu moins de six millions de dollars. À l'époque, l'agent immobilier est persuadé que c'est le bon prix. «Cette propriété est vendue pour son emplacement, son histoire, son style architectural», affirme Mary Kay Nibley, de Rodeo Realty-Beverly Hills. Encore raté! En 2018, le prix dégringole à nouveau: de 5,9 millions, il passe à 3,26 millions de dollars. Soit une chute d'environ 45%! Et deux ans plus tard? La valeur de la villa californienne a encore perdu près de 700.000 dollars. Son prix est désormais affiché à 2,5 millions de dollars, selon TopTenRealEstateDeals.com. En six ans, il a été divisé par 4!