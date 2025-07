Les Clés de la Ville à Meudon

Engagements en faveur de la transition écologique, projets urbains, consultation citoyenne avec un cap à horizon 2040…la ville de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, est résolument tournée vers l’avenir. Focus avec son maire, Denis Larghero et des acteurs du territoire.

L'émission Les Clés de la Ville , 50ème étape de la saison 5, réalisée et produite en partenariat entre Figaro Immobilier et Radio immo a été tournée à Meudon..

Si l’Observatoire de Meudon , le musée Rodin , le Hangar Y , les nombreux sites d’art et de culture, font partie des atouts de Meudon , sa proximité avec la capitale, son important réseau de transports (3 gares SNCF, RER, tramway, 12 lignes de bus) et ses nombreux espaces verts, contribuent à son attractivité. Le maire, Denis Larghero est catégorique : "Meudon est une ville où il fait bon vivre, à la fois près de Paris et immergée dans la nature. Ce mélange unique attire de plus en plus de familles et de professionnels qui cherchent à allier qualité de vie, accessibilité et dynamisme."

Immobilier bas carbone

L’un des points forts de Meudon réside dans sa politique proactive de transition écologique et d’innovations dans l’habitat. La ville mise sur des écoquartiers, comme celui de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt, qui est l’une des plus grandes opérations résidentielles en bois et bas carbone de France. "C’est un exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous concilions modernité et respect de l’environnement." souligne Denis Larghero.

Impliqué dans plusieurs opérations immobilières dans le neuf, Luc Le Gall , le directeur régional de Nexity Ile-de-France Nord, confie : "Le projet à Meudon-la-Forêt a été une véritable transformation. Ce quartier, qui accueillait autrefois des bâtiments anciens, devient aujourd’hui un modèle de durabilité, avec des bâtiments qui allient performance énergétique et design moderne. À Meudon, notre approche consiste à offrir une diversité de logements pour répondre à la demande de tous les profils, que ce soit du logement en accession, du logement social ou des résidences services pour les étudiants et les seniors. C'est cette mixité qui marque notre force."

La campagne près de Paris

Dans l’immobilier ancien, Maître Léa Quévy , notaire , met en lumière les singularités locales. "Meudon a cette spécificité de ne pas avoir un centre-ville unique, mais plusieurs quartiers aux identités propres. Cela rend l'immobilier ici particulièrement diversifié et donne du choix aux acquéreurs potentiels. Les prix à Meudon sont en forte corrélation avec la qualité de vie qu’offre la ville ( 5 860 €/m2 en moyenne pour un appartement).

Si Meudon Val Fleury ou Bellevue, sont particulièrement convoités par les cadres parisiens, les quartiers comme Meudon la Forêt peuvent sembler plus abordables en termes de prix, mais dans l’ensemble, Meudon est une ville où l'immobilier reste prisé, notamment en raison de sa proximité avec Paris. Le besoin d'espace est aujourd'hui une priorité pour beaucoup d’acheteurs, et Meudon répond parfaitement à cette demande. La qualité de vie, la verdure et la sécurité en font une destination idéale pour les familles à la recherche de confort. Meudon combine à la fois le charme de la campagne et la proximité de la ville" témoigne la notaire.

Un modèle de ville durable

En matière d’innovations et de décarbonation, la ville a mis en place une géothermie profonde à Meudon-la-Forêt, permettant de réduire les émissions de CO2 et d’offrir un prix de l’énergie stable pour les habitants. Le raccordement au data center et les projets de panneaux solaires et d’éoliennes sur le toit, participent également à cette ambition de faire de Meudon un modèle de ville durable. "Le défi du changement climatique est incontournable. À Meudon, nous nous engageons à adapter notre ville au climat, en transformant nos bâtiments publics avec des rénovations énergétiques ambitieuses et en protégeant notre forêt, qui couvre 50 % de notre territoire." précise le maire.

Pour le directeur des affaires publiques de Hellio , Pierre-Marie Perrin : "La transition énergétique est un défi auquel toutes les villes doivent faire face. Meudon prend cette transition à bras-le-corps en intégrant des solutions innovantes. Meudon a cette capacité à se réinventer tout en préservant son patrimoine."

La nouvelle vie du Hangar Y

Symbole de régénération, le Hangar Y est le nouveau site qui fait la fierté de la ville. Historiquement, premier hangar à ballons dirigeables, construit dans le cadre de l’exposition universelle de 1878 , le Hangar Y est désormais un lieu hors du commun axé sur la culture et les sciences.

Ce bâtiment hybride ( 70 mètres de long, 24 mètres de large, 23 mètres de hauteur) démonté à Paris puis remonté à Meudon, progressivement laissé à l’abandon dans un parc de 10 hectares, au bord d’un étang, connait, depuis deux ans, une nouvelle vie avec des expositions, des ateliers artistiques, scientifiques et un restaurant au bord de l’eau. Si l'État demeure propriétaire, sa gestion et son exploitation ont été confiées à des partenaires privés comme Frédéric Jousset, président du fonds Art Explora, et le groupe Culture et Patrimoine,

Concertation sur Meudon 2040

Un autre pilier de la ville réside dans sa politique de concertation citoyenne. Avec son plan " Meudon 2040 ", la municipalité a impliqué 1 250 habitants dans la définition de la ville de demain. Cette consultation a permis de recueillir les attentes des citoyens sur des enjeux cruciaux, comme l’adaptation au changement climatique, la préservation de la forêt et la mise en place d’espaces conviviaux et accessibles. Ces projets, guidés par la voix des habitants, illustrent la démarche participative qui façonne la transformation de Meudon. "L’avenir de Meudon se construit avec et pour ses habitants. Ce n’est pas simplement un projet de ville, c’est un projet de vie que nous imaginons ensemble, dans le respect du passé et l’aspiration à un avenir durable." conclut Denis Larghero.

La vidéo intégrale de l'émission

De gauche à droite : Luc Le Gall, Olivier Marin, Denis Larghero, Sylvain-Levy Valensi, Léa Quévy