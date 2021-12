Les «choux» de Créteil, orphelins de leur créateur, Gérard Grandval

L’architecte de 91 ans, auquel on doit notamment cet ensemble d’immeubles atypiques, est décédé jeudi 2 décembre.

Gérard Grandval, architecte français lauréat du prix de Rome, notamment connu pour avoir conçu le grand ensemble atypique des «Choux» à Créteil (Val-de-Marne) est mort jeudi 2 décembre à l’âge de 91 ans, a annoncé sa famille sur Instagram. Une cérémonie sera organisée le 9 décembre au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris, a précisé la famille dans un message publié lundi sur le compte Instagram de l’architecte.

Né en 1930, Gérard Grandval se voit chargé en 1968 de concevoir un nouveau quartier dans le cadre de la rénovation de la ville de Créteil, préfecture du tout jeune département du Val-de-Marne, qui venait d’être créé dans le sud-est de Paris. De ce vent de modernité naissent alors les «Choux», dix tours imposantes et arrondies construites au début des années 1970 en face du palais de justice.

Ressemblance avec un chou-fleur

Bien connu des habitants val-de-marnais, ce grand ensemble se distingue des autres barres d’immeubles construites à l’époque par sa forme bombée et ses balcons imposants en forme de pétale, conçus pour protéger les habitants des regards extérieurs et du vent, et qui valent au quartier du Palais son surnom, en raison de leur ressemblance avec un chou-fleur.

Outre ce grand ensemble de Créteil, Gérard Grandval, diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts puis promu Chevalier des arts et des lettres, a notamment travaillé sur le centre d’exposition de la mode au Louvre à Paris, le siège de la société Bob Ore international à Montréal et sur celui de la Société de transports aéronautiques (STA) à Alger.