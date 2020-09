Les bailleurs obligés de baisser leur loyer pour toucher la prime énergie?

Bercy envisage d'imposer aux propriétaires bailleurs cette contrepartie pour créer un «cercle vertueux».

C'est la bonne nouvelle pour vos travaux d'énergie: la prime lancée par le gouvernement en janvier dernier, Ma Prime Rénov', sera accessible à tous (propriétaires, locataires et même syndics de copropriété), sans plafond de ressources, à partir du 1er janvier 2021. Y compris désormais les propriétaires bailleurs exclus jusque-là du dispositif. Mais cet élargissement pourrait cacher des mauvaises surprises pour ces derniers.

Le gouvernement envisage, en effet, de conditionner l'octroi de cette prime, dotée de deux milliards d'euros supplémentaires, à une baisse de loyer. C'est le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire qui l'a annoncé devant la Commission des finances du Sénat le 10 septembre, révèle Les Échos. Cet effort demandé aux propriétaires pourrait créer «un cercle extraordinairement vertueux» tant sur le plan social qu'environnemental, a déclaré le locataire de Bercy lors de cet échange diffusé sur le site Internet du Sénat.

Le ministre de la Relance n'a pas souhaité en dire plus sur les modalités de cette contrepartie car elles seront dévoilées d'ici le 1er octobre avec le barème du montant de Ma Prime Rénov', a annoncé la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon. Pour l'heure, la proposition n'a pas encore été arbitrée car elle ne suscite pas, au sein du gouvernement, une totale adhésion. Certains redoutent qu'une telle contrepartie décourage les propriétaires de rénover leur logement et remette en cause un démarrage que l'exécutif souhaite rapide.

D'ailleurs, pour inciter les ménages à agir dès maintenant, Emmanuelle Wargon a récemment annoncé que les travaux engagés dès cet automne seront éligibles à Ma Prime Rénov' bien qu'il soit prévu qu'elle soit lancée en janvier 2021. «Vous pouvez commencer à faire faire des devis, engager des travaux à l'automne, on pourra demander la prime en ligne à compter du 1er janvier 2021 et ces travaux seront pris en compte», explique la ministre.

Calculée en fonction des revenus et du type de travaux engagés, Ma Prime Rénov' pourra aller de 2 à 3000 euros jusqu'à environ 20.000 euros. Plus vos revenus sont faibles, plus l'aide sera élevée. Et inversement. Sont concernés les travaux simples comme changer de chaudière ou isoler les murs mais aussi les rénovations globales que le gouvernement vise particulièrement car ils sont plus efficaces en termes d'économies d'énergie selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.