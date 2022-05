Nous avons tous en tête ce conte qui tend à démontrer que le petit cochon ayant construit sa maison avec de la pierre a fait le meilleur choix. Et pourtant ... Contre toute attente, une maison en carton pourrait être une très bonne alternative ! Le carton présente en effet - si l’on en croit ses promoteurs - d’innombrables qualités de robustesse et d’isolation, auxquelles on ajoute les aspects économiques et responsables. C’est un écologiste néerlandais qui a, le premier, imaginé une maison en papier recyclé. Voyons comment son concept de « Wikkelhouse » (littéralement maison en carton), pourrait être amené à « cartonner » dans un proche futur !

Les atouts des maisons en carton / iStock-IpekMorel

Le carton, un matériau résistant et isolant

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le carton est un matériau très résistant, notamment grâce à ses alvéoles. En superposant dix plaques d’épaisseur ordinaire, on forme des blocs qui supportent des pressions de plusieurs tonnes. Par ailleurs, les alvéoles conservent la chaleur, tout comme le froid, et protègent aussi du bruit ; faisant du carton un isolant thermique et phonique hors pair. Alors que la réglementation RE2020 impose au secteur de la construction de réduire l'impact environnemental des matériaux utilisés, le carton emballé dans une membrane imperméable et ignifugée, apparait de plus en plus comme une solution crédible. L’entreprise nantaise Bat'Ipac, qui construit des bâtiments en carton depuis déjà une dizaine d’années, et qui a déposé son brevet dans une vingtaine de pays européens explique : "Le produit peut maintenant se déployer à grande échelle sur le marché de la construction, que ce soit dans le logement, le tertiaire ou les bâtiments techniques. [ ] Il s'adapte aussi au marché colossal de l’isolation thermique par l’extérieur et de la rénovation des bâtiments". Et d’illustrer ses propos par l’exemple : "Nous avons construit un bâtiment à Kaysersberg en Alsace. Le propriétaire nous a raconté qu'un hiver, il faisait -5 °C à l'extérieur, et 21°C à l'intérieur, alors même que le chauffage n'avait pas été allumé depuis huit jours".

Un matériau également écologique et économique

Le carton est l’un des principaux matériaux à être recyclé.... Il peut l’être à neuf reprises. Ainsi, comme l’explique Alain Marboeuf, le président de l’entreprise Bat'Ipac : « Imaginons qu'on réalise un bâtiment qui va durer 80 ans, on le démonte, on récupère le carton, on refait des blocs ». Et, dans l’hypothèse où l'opération se répète huit fois... « On est rendus quand même à pratiquement millénaire sans toucher un seul arbre ». Un bâtiment conçu avec des fondations en béton, une ossature en bois, et tout le reste avec des panneaux de carton, sera donc à la fois moins couteux mais aussi beaucoup moins polluant qu’une construction traditionnelle. Selon une étude publiée sur le site R&T (Rénovation et travaux), il serait possible d’acquérir une maison en carton de 50 m2, pour environ 39 000 euros. Et ce n’est pas tout... Le carton peut aussi être utilisé pour l’aménagement et la déco. R&T estime ainsi que l’on peut obtenir une maison entièrement aménagée pour un prix de 70 000 euros, mobilier compris !