Les 9 choses à savoir sur le patrimoine immobilier des ministres

Une maison en ruines, des terres agricoles, un multipropriétaire ou un patrimoine immobilier fantôme. Certaines déclarations de patrimoine des ministres ont de quoi surprendre.

Alors que la déclaration de patrimoine de Caroline Cayeux , désormais ex-ministre des Collectivités territoriales, a défrayé la chronique, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la considérant « sous-évaluée », l’ensemble des déclarations de patrimoine des 41 membres du gouvernement Borne sont en ligne. Le Figaro Immobilier vous propose sa sélection de 10 informations insolites parmi ces déclarations.

Des biens immobiliers « sous-évalués » pour Caroline Cayeux

La HATVP a annoncé mardi 29 novembre saisir la justice pour la déclaration de patrimoine de l’ancienne ministre déléguée aux collectivités territoriales, pour des soupçons d’« évaluation mensongère » et de « fraude fiscale » . Caroline Cayeux a annoncé sa démission du gouvernement lundi, avant la publication de sa déclaration de patrimoine. Sa déclaration initiale de patrimoine « comportait d’importantes minorations de la valeur de ses biens, de l’ordre de 2,4 millions d’euros pour sa résidence principale située à Paris et 1,5 million d’euros pour une maison située en Ille-et-Vilaine, soit une minoration d’environ la moitié de la valeur globale de ces deux biens ». La ministre conteste toutefois le chiffrage de son patrimoine par la HATVP.

Gabriel Attal, le ministre sans aucun bien immobilier

Le ministre chargé des comptes publics détient seulement des parts de société civiles immobilières (SCI), soit un capital de 8%. La valeur vénale totale des parts détenues étant de 100 €. Gabriel Attal déclare toutefois une assurance vie supérieure à 1,4 million d’euros et fait donc partie des ministres les plus aisés. Ce n’est donc pas par manque de moyens qu’il n’investit pas dans l’immobilier.

Éric Dupond-Moretti, le multipropriétaire

Le Garde des Sceaux possède plusieurs biens dont deux appartements à Paris et en Corse, deux maisons individuelles dans le Nord et dans les Alpes-Maritimes, un garage dans le Nord acquis pour 3000 € en 2006 dont la valeur vénale est aujourd’hui de 8000 €(+ 5000 € en 16 ans), des terres agricoles et un terrain.

Geneviève Darrieussecq, propriétaire d’une maison en ruines

La ministre déléguée chargée des personnes handicapées est propriétaire de deux maisons dont une dans les Landes (40) qu’elle a eue en donation. La demeure de 150 m² dont la valeur vénale est de 60.000 € serait « non habitable, à l’état de ruine », selon le commentaire de la ministre. Faisant partie de son patrimoine depuis 1995, cette propriété n’a jamais fait l’objet de travaux de remise en état. Il reste néanmoins à la ministre une maison individuelle de 200 m² qui, elle, a fait l’objet de travaux d’aménagement intérieur et extérieur fin 2020 pour un montant global de 100.000 €.

Catherine Colonna, un penchant pour les terres agricoles

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères est plutôt bien lotie en matière de patrimoine immobilier. Elle dispose de 7 biens dont 4 lots de terres agricoles situées en Indre-et-Loire (37) et en Corse (20). Parmi eux, deux ont été obtenus après une succession. Catherine Colonna indique ne pas disposer de la valeur des terres situées en Indre-et-Loire à la date de la succession.

Marc Fesneau, détenteur d’une forêt

Le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire dispose de six biens dont une forêt de plus de 6 hectares , dans le Loiret (45). Il en a fait l’acquisition en 2017 pour 25.000 €. Un bon investissement? Selon l’Office National des Forêts (ONF), la valeur d’un chêne sur pied a augmenté de plus de 50% depuis le début de l’année 2021, en raison de la flambée des prix du bois. Outre cette forêt, il possède aussi une maison individuelle, deux appartements, un terrain et une propriété rurale.

Agnès Firmin Le Bodo et Franck Riester champions des sociétés civiles immobilières (SCI)

La ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé détient de multiples parts de sociétés civiles immobilières (SCI), dans les murs d’une pharmacie, de studios, de quatre appartements, de deux maisons et de locaux commerciaux. Le ministre chargé des relations avec le Parlement comptabilise également des parts dans un garage automobile et dans pas moins de six locaux commerciaux, trois en Seine-et-Marne (77), un dans l’Aube (10), un dans l’Oise (60) et un dans la Marne (51).

Olivier Becht s’endette sur 25 ans

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger a acquis une maison en 2010 pour laquelle il a souscrit un prêt de 343.000 € au Crédit Mutuel d’une durée de 300 mois, soit 25 ans, la durée maximale autorisée par la loi . Il lui reste encore 200.310 € à rembourser à la banque. Olivier Becht a acquis ce bien de 140 m² situé dans le Haut-Rhin (68) pour 302.155 € avant de dépenser 20.000 € dans des travaux. Il possède aussi un appartement dans le Bas-Rhin (67) ainsi qu’un immeuble d’habitation et un fonds de commerce dans le Haut-Rhin (68).

Bruno Le Maire, Agnès Firmin Le Bodo et Agnès Pannier-Runacher, amateurs d’art

Bruno Le Maire possède des lithographies (technique d’impression d’un dessin réalisé sur une pierre) et des tableaux d’une valeur vénale de 15.000 €, selon son évaluation personnelle. Il dispose aussi d’une commode d’une valeur de 10.000 €. Ornent-ils sa maison de 310 m² située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64)? La déclaration ne le précise pas. De même, Agnès Firmin Le Bodo détient deux tableaux dont la valeur d’acquisition est de 11.000 € pour l’un et de 13.000 € pour l’autre. Agnès Pannier-Runacher quant à elle est propriétaire d’un tableau estimé par un expert en 2018 à 30.000 €.