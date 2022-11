LEP, PEL, CEL, LDDS, Livret A : anticipez la hausse des rendements!

La hausse de la rémunération des livrets devrait se poursuivre en 2023. (© Fotolia)

En 2023, le PEL devrait rapporter 2%, les Livret A et LDDS 3%, le LEP 6%, voire plus (!), selon les résultats théoriques des formules de calcul prévues par l’arrêté du 27 janvier 2021 sur l’épargne réglementée. Soit une hausse significative des rémunérations. Les décisions à prendre pour en profiter pleinement.

Entamée en février 2022, la hausse de la rémunération des livrets bancaires soumis à imposition et des livrets d’épargne réglementée devrait se poursuivre en 2023, dans la foulée de l’accélération de l’inflation et du resserrement de la politique monétaire.

Le calendrier de révision des rendements des livrets d’épargne réglementée est fixé par l’arrêté du 27 janvier 2021. Pour le PEL, le taux 2023 devrait être calculé par la Banque de France au plus tard le 5 décembre pour une application le 1er janvier. Pour le CEL, le Livret A, le LDDS et le LEP, les taux 2023 seront calculés le 15 janvier et appliqués à compter du 1er février 2023.

PEL : la rémunération, inchangée depuis cinq ans, pourrait augmenter, le 1er janvier, à 2%

Commençons par le plan d’épargne logement (PEL). La formule de calcul du taux - incompréhensible pour l’épargnant lambda - est égale à « 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans ― taux swap 2 ans) », avec un minimum de 1% ». Heureusement, la Banque de France a le bon goût de publier en permanence sur son site internet l’estimation du taux potentiel du PEL. Dans les conditions actuelles de marché, il passerait, au 1er janvier 2023, de 1 à 2%.

Rappel : le taux du PEL est « générationnel ». Seuls les plans ouverts en 2023 profiteront de la rémunération supérieure à 2%, et ce pendant