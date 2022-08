Le top 5 des espaces de coworking qui cassent les codes

Le coworking n’est plus désormais l’apanage des start-up, surtout depuis la crise sanitaire. Visite guidée de certains sites insolites qui encouragent les salariés à venir travailler sur place.

Alors que le télétravail est désormais entré dans les mœurs, certains préfèrent partager un bureau plutôt que de rester chez eux. Cette semaine, c’était la journée internationale du coworking, Le Figaro en profite donc pour faire un tour d’horizon de quelques . « L’époque des lieux de travail remplis de rangées de bureaux est révolue, nous sommes désormais entrés dans une ère de sens, d’intention et de connexion plus profonde avec l’espace de travail. Le facteur cool reste un attrait, mais plutôt dans le sens où le bureau va à la fois être fonctionnel et refléter les gens personnellement », assure Ebbie Wisecarver, responsable mondiale du design chez WeWork, entreprise de mise à disposition de locaux et de services de coworking.

Une salle sensorielle à New York (États-Unis)

Ce sanctuaire sert d’espace de réunion original et de salle de méditation. Il comprend des canapés, des coussins et des couvertures et est pénétré par une lumière violette apaisante. « En concevant cet espace, nous nous sommes mis au défi de créer un environnement qui honore le besoin de l’individu d’avoir un moment de calme au milieu d’une journée chargée », explique l’équipe de WeWork Design. Un lieu qui vous rappellera la nécessité de prendre des pauses dans la journée.

Une piscine à San Diego (États-Unis)

Avez-vous déjà pensé à travailler au bord d’une piscine? Au WeWork Aventine, vous pouvez tenir des réunions informelles autour de l’eau et faire quelques longueurs avant ou après le travail. Plus besoin d’aller à la salle de sport donc. La piscine peut aussi permettre de partager un moment convivial entre collègues et participer à la création d’un esprit collectif. « Nous nous efforçons de créer des environnements où les gens peuvent établir des liens et être productifs, mais aussi être inspirés par l’inattendu - qu’il s’agisse d’un atrium époustouflant rempli de lumière, du zen de nos salles multisensorielles, ou d’espaces extérieurs avec des jardins luxuriants et des vues incroyables », assure Ebbie Wisecarver.

Un mur d’escalade à Séoul (Corée du Sud)

Dans le même esprit, cet espace de loisir vous invite à faire du sport entre deux réunions. Vous disposerez même d’un accès exclusif au toit. Un moyen de souffler, de diminuer son stress et d’être mieux concentré au travail. Cet espace coloré et lumineux, loin du bureau traditionnel sobre et froid, encourage les travailleurs à venir sur site.

Un cinéma rénové à Bengaluru (Inde)

Travailler dans un ancien cinéma offre un espace cathédrale qui donne la sensation de ne pas se sentir oppressé. Cette salle des années 1970 présentait néanmoins un inconvénient lors de sa métamorphose en bureau: l’absence de lumière. Pour éclairer la salle obscure, des spots, des néons et des lampes ont été ajoutés.

Une ancienne caserne militaire à Bordeaux

Cette caserne militaire était à l’abandon. Y installer un espace de coworking a été un moyen de la réhabiliter et d’éviter de s’excentrer pour construire un nouveau bâtiment pour l’espace Darwin. Les 7000 m² disponibles permettent d’offrir plus de 500 postes. Des services sont proposés sur place aux travailleurs comme un pressing, une cordonnerie ou des massages à des tarifs réduits.