Le taux du Livret A ne sera pas rehaussé le 1er Mai prochain

Depuis un arrêté du 27 janvier 2021, il est possible de réviser le taux du Livret A en dehors des deux échéances habituelles de février et août (Crédit photo : Fotolia)

Alors qu'il a été rehaussé à 3,00 % le 1er février dernier, le taux du Livret A aurait pu être à nouveau révisé à 3,50 % le 1er Mai. Mais les 55 millions de Français détenteurs d'un livret A devront encore patienter.

Le taux du livret A a gagné 2,50 points en un an seulement

Le taux de rémunération du Livret A est réglementé. Il est fixé selon une formule mathématique qui dépend notamment de l'inflation : il correspond à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme ( EONIA ), avec un arrondi au dixième de point le plus proche et ne peut pas être inférieur à 0,50 %. La décision de faire évoluer le taux du Livret A est prise par le gouvernement, après consultation du gouverneur de la Banque de France. Il peut être révisé deux fois par an : le 1er février et le 1er août.

Alors qu'il a stagné à 0,50 % pendant 2 ans (du 1er février 2020 au 1er février 2022), le taux du Livret A a été rehaussé de 2,50 points en un an seulement, sous l'effet de la reprise de l'inflation . Il est passé à 1,00 % le 1er février 2022, puis à 2,00 % le 1er août 2022 et à 3,00 % le 1er février 2023, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2008.

En février 2023, si la formule mathématique avait été appliquée, le taux de 3,00 % aurait pu être porté à 3,30 %. Mais le gouverneur de la Banque de France n'a pas jugé opportun de prendre une telle décision, considérant que ce taux était trop élevé et aurait été « défavorable au coût de financement de l'économie », notamment pour les logements sociaux et la politique de la ville.

Une révision intermédiaire le 1er Mai

Toutefois, depuis un arrêté du 27 janvier 2021, il est possible de réviser le taux du Livret A en dehors des deux échéances habituelles de février et août. Si les circonstances le justifient, il peut également être révisé le 1er Mai ou le 1er Novembre. En effet, selon cet arrêté, « au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l'inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer [...] de réviser les taux [...], au 1er mai ou au 1er novembre ».

Or, au regard des dernières prévisions de l'Insee et de l'évolution des taux interbancaires de court terme, le taux du Livret A pourrait s'établir à 3,50 % selon la formule de calcul.

Le taux du Livret A ne sera pas rehaussé le 1er Mai prochain

Néanmoins, le gouverneur de la Banque de France a indiqué qu'il ne souhaitait pas proposer de révision du Livret A le 1er mai 2023. En effet, selon lui, une augmentation trop rapide pourrait mettre en difficulté les banques et les autres produits d'épargne. Les 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A devront donc patienter jusqu'à la prochaine échéance, le 1er Août, pour savoir si le taux sera révisé.