Le taux de la taxe foncière flambe de 200% dans un village vosgien

La hausse décidée par le maire de Contrexéville équivaut à plusieurs centaines d'euros d'augmentation en moyenne. Les habitants ont lancé une pétition.

«Inadmissible», «Incompréhensible», «La mairie nous prend pour des vaches à lait»... À Contrexéville, petite commune des Vosges connue pour ses thermes dont l'eau minérale est commercialisée sous la marque Contrex (Nestlé), c'est la douche froide! Les habitants ont appris que le taux de leur taxe foncière va augmenter de 200%, passant de 10% à 30%, selon Vosges Matin. Ce qui équivaut à une hausse de leur impôt local de plusieurs centaines d'euros en moyenne. Ce nouveau taux est supérieur à celui du département des Vosges (25,65% en 2019) qui fait partie du top 15 des plus élevés (12e exactement) et à la moyenne départementale (19,82%), selon le dernier Observatoire publié par l'Union nationale des propriétaires immobiliers.

En signe de protestation, certains habitants ont affiché des pancartes sur la porte de leur garage, au fronton de leur entreprise ou à leurs fenêtres: «À vendre: non à l'augmentation» (voir le tweet ci-dessous). Les habitants de cette commune d'un peu plus de 3000 habitants ont également lancé une pétition pour réclamer que cette augmentation soit revue à la baisse. À ce jour, elle a déjà recueilli près de 500 signatures. «Cette ponction sur notre pouvoir d'achat va se répercuter sur le commerce et l'artisanat, déjà en difficulté à cause de la crise sanitaire, redoute Alain Jacquet, de l'Association de défense des citoyens contrexévillois. Elle dissuadera de nouvelles familles de s'établir dans notre ville, tandis que d'autres la quitteront pour des communes voisines dont l'imposition demeure très raisonnable».

Les critiques fusent parmi les centaines de commentaires publiés avec la pétition. «Stop au gouffre financier des thermes et stop à la gabegie financière que représente le coup de fonctionnement municipal», s'insurge Pascal. «Oui à une augmentation raisonnée et progressive avec un plan pluriannuel détaillé de l'utilisation des deniers publics. Non à une hausse brutale et très forte, sans concertation préalable de la population et sans programme clairement établi», réagit Charlène. Ou encore: «Il est anormal que cette augmentation soit si importante sans qu'aucune économie significative n'ait été faite dans le budget municipal...De plus ces recettes supplémentaires ne sont pas planifiées sur des chantiers ou des projets portés par l'équipe municipale donc on ne sait pas comment cet argent va être utilisé...», s'offusque Jacques.

Consciente qu'il s'agit d'un effort important, la mairie n'a toutefois pas prévu de faire machine arrière. La recette fiscale servira à financer un plan d'investissement sur 5 ans pour restaurer la ville. «Nous avons les voiries communales qui n'ont pas été retravaillées depuis plus de 30 ans, nous avons des travaux à faire sur les bâtiments scolaires, sur d'autres bâtiments publics également», argumente Luc Gerecke, maire DVD de Contrexéville depuis 2014, cité par TF1. Un bras de fer à suivre.