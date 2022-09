Le taux d’usure cause-t-il vraiment 45% des refus de prêt immobilier?

Ce chiffre alarmant a été largement repris dans la sphère immobilière et la presse sur la base d’un sondage où il ne figure pourtant pas. Explications.

C’est un chiffre qui s’est répandu comme une traînée de poudre dans le microcosme immobilier. Depuis le 1er janvier, 45% des demandes de crédit immobilier auraient été refusées à cause du taux d’usure (taux maximal au-delà duquel une banque ne peut pas prêter, NDLR), selon Franceinfo qui cite un sondage Opinion System . À en croire les observateurs, le taux d’usure n’est pas assez élevé et risque de bloquer le marché du crédit et donc les ventes. Ce chiffre a été repris par plusieurs médias et largement relayé.

Le gouverneur de la Banque de France, qui met à jour le taux d’usure tous les trois mois - la prochaine mouture aura lieu le 1er octobre -, a récemment jugé ce chiffre « peu crédible », dans une interview à Ouest France . Cette statistique l’est d’autant moins qu’elle est fausse si l’on reprend le sondage d’Opinion System cité par FranceInfo et que Le Figaro s’est procuré . Ce chiffre de 45% existe bien mais il ne s’agit pas du tout du taux de refus lié au taux d’usure. C’est la part de courtiers interrogés par Opinion System qui estime le taux de refus entre 20% et 30%. Parmi les quatre réponses possibles, c’est celle qui est le plus donnée par les quelque 1471 experts sondés devant «40% à 50%» qui a été citée par 27% de courtiers.

Pas de contestations chez les courtiers

Du côté des courtiers, personne n’a cherché à contester ce taux de refus de 45%. Selon eux, ce chiffre est bien réel et même sous-estimé. Plutôt étonnant alors que le sondage Opinion System, où ne figurait pas ce chiffre, a été justement commandé par des courtiers. Cafpi, l’un des acteurs majeurs du courtage, estime le taux de refus à 50% à ce jour. Même son de cloche du côté de Vousfinancer. « Ce chiffre de 45% n’est plus d’actualité car la situation sur le marché du crédit s’est aggravée depuis la mi-juillet et le taux de refus est parfois supérieur à 45% , a réagi Sandrine Allonier. L’un de nos courtiers nous a remonté un taux de refus potentiel de 70% sur la base de simulations ».

Quant au taux d’usure, il est cité par 35,86% - et non pas 45% - des courtiers interrogés. Cette réponse arrive en tête juste devant les nouvelles exigences des banques (31,03%), à savoir ne pas emprunter sur plus de 25 ans et ne pas s’endetter à plus de 35% de ses revenus disponibles. À noter qu’à la question: « quelles sont les raisons évoquées par les banques pour ne pas prendre en charge votre dossier? », les courtiers répondent « parce que (je suis) courtier» . Dit autrement, des banques privilégient les dossiers d’emprunteurs qui ne passent pas par des courtiers. Signe des relations plus que tendues entre ces experts du crédit immobilier: certaines banques ont décidé de contenir la hausse des taux en se passant des services des courtiers afin d’économiser les commissions d’apporteur qu’elles leur versent.