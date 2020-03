Le singapourien Global Logistic Properties rachète un portefeuille logistique européen pour 1 milliard €

Le secteur de l'immobilier logistique aiguise actuellement l'appétit des investisseurs , car il concerne un des rares pans de l'économie à rester résilient, voire à bénéficier de la crise du coronavirus. Alors que les mouvements des individus sont fortement contraints depuis quelques jours, la circulation des marchandises est au contraire favorisée pour éviter tout risque de pénurie. La chaîne logistique est donc la cible de toutes les attentions des pouvoirs publics qui n'auront de cesse de favoriser la vente à distance et la livraison des marchandises aux consommateurs.

Un montant proche d'un milliard €, c'est une des plus grosses transactions de l'année sur l'immobilier logistique européen. Le spécialiste singapourien de la logistique GLP (Global Logistic Properties) vient d'acquérir ce portefeuille d'environ 2,4 millions de m2 auprès du géant américain de la logistique Goodman qui gère un portefeuille logistique de 31 milliards € sur trois continents. Les implantations des actifs sont en Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie. Cette acquisition a été réalisée via la société européenne Gazeley que GLP a rachetée en 2017 pour 2,4 milliards €. Gazeley se spacialise dans le développement, l'investissement et la gestion d'entrepôts logistiques et disposait avant cette acquisition d'un portefeuille de 2,4 millions de m2 répartis au Royaume-Uni, en Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne et Pays-Bas. L'acquisition du portefeuille Goodman représente donc un doublement du patrimoine logistique européen pour GLP.

« Cet accord est un élément clé de notre stratégie de croissance en Europe, analyse Nick Cook, président directeur général de Gazeley. L'ampleur et la localisation du portefeuille sont très complémentaires de nos activités et nous offrent des opportunités de croissance indéniables sur un certain nombre de marchés européens stratégiques. Nous sommes convaincus que cette acquisition nous aidera à créer davantage de valeur pour les investisseurs et nos clients. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe, ainsi que ses clients et partenaires au sein de Gazeley dans les mois à venir. »