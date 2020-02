Le retour du PEL

La baisse du taux du livret A (de 0,75 % à 0,5 %), conjuguée au message gouvernemental appelant les Français à « diversifier leur épargne » pourrait bien signer un retour en force du Plan d'Épargne Logement (PEL). Cela n'enchante pas les banques, qui ne sont pas friandes de ce dispositif permettant non seulement de se constituer une épargne mais aussi d'emprunter pour acquérir un bien immobilier. Les PEL représentent en effet 276 milliards d'euros (plus que le livret A) d'encours et coûtent cher aux banques, même avec un taux qui a été ramené à 1 % pour les PEL ouverts depuis 2016. Focus sur ce placement qui avec un taux aujourd'hui deux fois plus élevé que celui du Livret A, pourrait bien connaître un rebond en 2020...

iStock-p_ponomareva

Un rendement fixe qui reste acquis

Attention à la fermeture inopinée de votre PEL !

Le PEL présente un avantage certain : son taux de souscription est garanti pour l'intégralité de sa durée. Et si son rendement -- qui varie suivant l'évolution des taux courts des marchés financiers -- est différent selon les générations de plan ; le taux qui vous aura été octroyé à l'ouverture vous sera contractuellement acquis, quels que soient les versements effectués (ceux-ci étant tout de même soumis à un minimum et un maximum annuels)... À condition de ne pas toucher à votre épargne ! Le PEL est en effet ouvert pour quatre années minimum, et si le plan est clôturé durant ses 2 premières années, la rémunération de l'épargne est rétroactivement recalculée en fonction du taux du Compte Épargne Logement (CEL) en vigueur au moment de cette clôture. Cette opération est aujourd'hui peu intéressante, car le rendement du CEL est devenu aussi faible que le Livret A, soit 0,5 %. Mais les détenteurs de PEL ayant été plutôt patients, les banques doivent à ce jour verser plus de 7 milliards d'euros par an pour rémunérer le stock de PEL, dont l'encours atteignait 278 milliards d'euros à fin novembre 2019. La palme du rendement revient aux PEL souscrits à l'été 1983 qui rapportent 6,3 % avant fiscalité, à leurs détenteurs. L'ensemble des encours nationaux de PEL affiche quant à lui un rendement moyen de 2,65 % !Ces encours de PEL fortement rémunérés sont une épine dans le pied des banques, qui ont fixé plusieurs règles dont le non-respect peut entraîner la clôture automatique du plan... Par exemple : Impossible de retirer de l'argent de votre PEL, Une durée de vie qui ne peut excéder 15 ans pour les nouveaux contrats (au-delà, le capital et les intérêts générés sont transférés d'office par votre banque sur le livret bancaire de son choix) Un dépôt minimum de 540 euros par an, Des dépôts cumulés représentant un total de 61 200 euros maximum ! Le PEL avec ses 1 % de rendement en 2020 pourrait donc provoquer un nouvel engouement du public. Veillez cependant à éviter les pièges ci-dessus !