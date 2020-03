Le rendement en capital : une composante essentielle de la performance de l'immobilier français en 2019

Le rendement en capital de l'immobilier d'investissement représente la partie de la performance provenant de la valorisation des actifs, l'autre composante étant bien sûr générée par les loyers perçus sur ces mêmes actifs (le rendement locatif). En France en 2019, le rendement en capital de l'immobilier toutes catégories confondues a atteint 3,7 % selon l'indice provisoire MSCI France Capital Growth Preview.

Le calcul de l'indice provisoire MSCI France Capital Growth Preview est effectué à partir d'un échantillon de 1280 immeubles détenus au travers de 30 fonds d'investissement représentant une valeur immobilière de 65,9 milliards €. L'indice final pour 2019 sera publié fin mars 2020.

Ce rendement en capital moyen de 3,7% signifie que la performance globale de l'immobilier d'investissement français s'affichera au-delà de 7% pour 2019 : en effet, le rendement locatif, assez stable dans le temps, devrait cette année encore approcher de 4% (il était de 4,2% en 2018). On devrait donc en 2019 dépasser l'excellente performance globale de 6,6% calculée pour 2018. Sur 10 ans, le taux de rendement interne (TRI) global de l'immobilier d'investissement ressort à 6,6%, et sur 20 ans il atteint même le chiffre stratosphérique de 9,1% ! Dans un univers de taux d'intérêt à 0%, voire négatifs, l'immobilier semble donc plus attractif que jamais pour les épargnants en quête de rendement.

Dans le détail, c'est le résidentiel qui affiche le meilleur rendement en capital en 2019 avec 5,3%. L'immobilier de bureau affiche quant à lui un chiffre de 3,9%, proche de la moyenne inter-sectorielle. En queue de peloton, on retrouve sans surprise l'immobilier de commerce qui souffre actuellement d'une désaffection des investisseurs : à -1,6% de rendement en capital, cela signifie que ces actifs se sont dépréciés sur un an.