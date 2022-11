En mai 2021, l'ONG Transport & Environnement commandait à Bloomberg New Energy Finance (BNEF), une étude relative à l’évolution du prix des véhicules électriques et hybrides. Cette dernière, en conclusion, prédisait qu’à l’horizon 2027, les voitures électriques pourraient devenir, en Europe, moins chères que les véhicules thermiques. Presque 18 mois plus tard, l’échéance se réduit : Carlos Tavares, patron de Stellantis, confiait en effet en octobre dernier à France Info, que selon lui, l’inversion pourrait avoir lieu dès 2026. C’est une nouvelle encourageante alors que l’Union Européenne a entériné la fin des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035, mais que le prix reste à l’heure actuelle, un frein majeur à l’achat des voitures électriques. Panorama du marché actuel de l’électrique, et des perspectives à moyen terme...

Le prix des voitures électriques devrait beaucoup baisser - iStock-AlessandroPhoto

Véhicules électriques et hybrides : quel poids ces dernières années ?

Selon des chiffres fournis par le site auto-moto.com, le marché du 100% électrique représentait 12,7% du marché automobile français à la fin du mois de septembre 2022 (avec 140 965 immatriculations enregistrées pour les particuliers, sur les seuls 9 premiers mois de l’année). A titre de comparaison, il pesait, lors des cinq dernières années : 9,8% en 2021, 6,7% en 2020, 1,9% en 2019, 1,4% en 2018. On voit donc bien à quel point la progression de l’électrique est exponentielle en France... Un marché boosté par le bonus de 6 000 euros qui perdure, et le relèvement, depuis le 1er juillet 2022, du seuil limite du prix d’achat du véhicule, de 45 000 à 47 000 euros.

Quelles perspectives pour les années à venir ?

Du point de vue de l’organisation non gouvernementale Transport & Environnement, les deux principaux leviers de réduction du prix des véhicules électriques sont d’une part, la baisse du coût des batteries, et d’autre part la mise en place de chaînes de production dédiées. C’est donc la combinaison de ces deux facteurs qui devrait permettre de rendre les véhicules électriques moins chers à l'achat que les véhicules thermiques, « même avant subventions ». Les prix des batteries neuves pourraient en effet, selon l’ONG, décroître de 58 % d'ici 2030 par rapport à 2020, réduisant ainsi rapidement les coûts liés aux véhicules électriques. Carlos Tavares, le patron du groupe international Stellantis, interrogé par France Info le 18 octobre dernier en marge du Mondial de l’auto, expliquait que la progression constante de la demande devrait permettre de tirer vers le bas, le prix des véhicules électriques. « Avec la hausse des volumes, les tarifs vont baisser en flèche ». Et de préciser que, selon lui, à partir de 2026, le prix moyen des véhicules thermiques neufs devrait se situer « un peu au-dessus des 20 000 euros », tandis que les véhicules électriques s’aligneront sur ce tarif, pour ensuite devenir inférieur. Carlos Tavares a toutefois également précisé que le prix des voitures électriques devrait demeurer « beaucoup plus volatil » que les thermiques, car « fortement exposé aux prix des matières premières ».