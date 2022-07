Le point sur le marché immobilier en Île-de-France

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires du Grand Paris, l’immobilier reste très dynamique, malgré une envolée des prix des maisons au 1er trimestre 2022 et de nombreuses incertitudes.

Un volume de ventes supérieur pour les appartements

Après le ralentissement observé l’année dernière, les Notaires du Grand Paris confirment que l’activité a repris du poil de la bête début 2022. Ainsi, au premier trimestre de cette année, le nombre de logements anciens vendus équivaut à celui du premier trimestre 2021, considéré comme excellent – on note, sur ces deux périodes, un volume supérieur de 12 % par rapport au premier trimestre moyen des dix dernières années. Le marché parisien se distingue, avec un volume de ventes supérieur de 8 % par rapport au premier trimestre 2021, et de 13 % par rapport au premier trimestre moyen des dix dernières années. Les ventes d’appartements sont en augmentation de 1 % en Petite Couronne et de 2 % en Grande Couronne et se situent bien au-dessus des moyennes des dix dernières années, avec respectivement + 7 % et + 23 %. Si le marché des appartements est en hausse, celui de la maison s’avère un peu moins dynamique, bien que la hausse significative des prix confirme son attractivité.

Des prix en hausse

Les prix des biens immobiliers franciliens accusent des hausses inhabituelles, les variations étant plus marquées pour les maisons que pour les appartements. Les augmentations sont également en moyenne plus fortes en Grande Couronne qu’en Petite Couronne. Si les prix des logements parisiens reculent (10 600 €/m2 au 4e trimestre 2021 pour 10 520 €/m2 au 1er trimestre 2022), les appartements en Petite Couronne affichent une hausse moyenne de 2 % maximum. L’augmentation des prix est plus marquée pour les maisons, qui prennent ainsi + 5,7 % en un an. L’augmentation des prix sur les maisons franciliennes, dont le marché est en nette hausse depuis le début de la crise sanitaire, devrait se poursuivre pour atteindre les + 7,2 % en juillet 2022. Les avant-contrats permettent de mieux saisir l’hétérogénéité de l’évolution des prix en Île-de-France : la baisse des prix continuera à Paris, l’évolution sera modérée dans la Petite Couronne et très marquée dans la Grande Couronne.

Des incertitudes sur le long terme

Pour les Notaires du Grand Paris, le marché de l’immobilier, à l’instar du reste de l’économie, est impacté au premier trimestre par la recrudescence de l’épidémie de COVID, l’accélération de l’inflation dans de nombreux pays, ainsi que le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences. Dans un contexte de forte tension économique, le marché immobilier francilien reste cependant porteur. La hausse des taux d’intérêt observée au premier trimestre semble avoir incité les acheteurs à concrétiser leur transaction avant que leur solvabilité ne soit impactée. Sur le court terme, le climat de tension économique ne devrait cependant pas impacter les ventes. Les notaires indiquent que le marché pourrait néanmoins pâtir des conséquences jumelées de la crise et de ses fragilités structurelles existantes (absence de renouvellement du parc de logements, difficile lancement des chantiers de décarbonation des logements, etc.).