Le PDG de Snapchat et son épouse top model craquent pour le 16e à Paris

Miranda Kerr et Evan Spiegel se seraient offerts récemment pour 25 millions d'euros un hôtel particulier entièrement rénové dans le quartier du Ranelagh.

Il y a quelques jours, sur la base d'informations exclusives du New York Post, la presse internationale se faisait l'écho de la récente acquisition par Evan Spiegel et Miranda Kerr, respectivement PDG de l'appli mobile Snapchat et top-model, d'un hôtel particulier parisien pour la coquette somme de 30,36 millions de dollars (25 millions d'euros). Il est vrai que le patron trentenaire en question est fortuné et que c'est un francophile auquel le président Macron a accordé la nationalité française dès 2018.

À en croire la presse américaine, le nid d'amour qui abritera le couple marié et les trois enfants de leur famille recomposée, se trouverait «au cœur de Paris, derrière la majestueuse Seine». Problème: à voir les photos publiées par le New York Post, ce genre d'hôtel particulier ne se retrouve pas vraiment du côté du Marais ni en bordure de Seine. Les Américains ne maîtrisent pas forcément les subtilités de la géographie parisienne...

Il suffit donc de consulter un peu plus attentivement Internet pour se rendre compte que les photos les plus anciennes publiées avec l'article ont été reprises du site d'une agence immobilière haut de gamme, Canizo et Cie. Celui-ci évoque un bien déjà vendu situé dans le quartier du Ranelagh/Trocadéro, voilà qui est déjà plus crédible. L'occasion de confirmer que le bien concerné dispose de près de 1000 m² habitables et de 1000 m² de jardin, d'une bibliothèque, d'un salon de musique de 6 chambres + 1 «chambre de nurse» sans oublier piscine, hammam et vaste cave à vin.

Contactée par Le Figaro, l'agence immobilière en question dénonce les informations publiées comme étant farfelues puisque la vente aurait été conclue il y a une dizaine d'années. Il apparaît effectivement qu'une SCI Balholm a été active depuis cette période, à l'adresse précise de la transaction supposée. Il s'agit d'une petite voie cossue du 16e arrondissement où se côtoient hôtels particuliers et ambassades.

Plus de 4 ans de rénovation

Durant cette époque, la SCI était gérée par le milliardaire irlandais Paul Coulson et son épouse. Or, cette SCI vient tout juste d'être radiée fin décembre 2020, une procédure courante suite à une vente. Contactée par Le Figaro, l'avocate française qui a géré le dossier, n'a pas donné suite pour confirmer quoi que ce soit. Il semble cependant assez probable, pour peu que l'information du New York Post soit fiable, que les Coulson aient vendu leur bien à Evan Spiegel et Miranda Kerr. La seule chose qui peut surprendre, c'est que cet hôtel particulier sort tout juste d'une très lourde rénovation qui s'est étalée sur plus de quatre ans, pour s'achever en 2019. Les propriétaires irlandais n'en auraient donc quasiment jamais profité.

Les ateliers Gohard à Paris qui ont participé à cette rénovation, ont eu la bonne idée de renvoyer vers un article publié en 2019 qui illustre bien l'intérieur fastueux du logement(voir le post Instagram ci-dessus). On y apprend que les propriétaires voulaient rendre son lustre d'antan à cet hôtel particulier de 1924, dessiné par Henri Deglane, l'architecte auquel on doit la nef du Grand Palais à Paris.

On comprend aussi l'ampleur des travaux en voyant que la piscine en bordure de cour anglaise (derrière les trois vitres des photos anciennes), a été déplacée vers le fond du bâtiment pour créer une vaste baie vitrée illuminant la «family room». Sans parler des matériaux et des finitions luxueuses. Pour se faire une idée du prix de cette rénovation, on découvre (ici) que la seule rénovation électrique des lieux a été facturée 350.000 euros HT. Outre ses prestations très haut de gamme, cette adresse permettra au jeune couple d'être voisin de Lenny Kravitz qui dispose depuis longtemps d'un hôtel particulier encore plus vaste (1500 m²) juste à côté.