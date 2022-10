Le patrimoine immobilier de LF Avenir Santé s’enrichit avec une acquisition en Belgique

La Française Real Estate Managers, agissant pour le compte de sa nouvelle SCPI LF Avenir Santé, spécialisée sur les actifs immobiliers liés à la santé, a récemment finalisé la signature d’une convention de vente et d’achat (sales and purchase agreement) ayant pour objet le développement immobilier d’une maison du handicap située à Namur en Belgique. La transaction sera finalisée au plus tard fin 2024. Il s’agit de la 3ème acquisition de cette SCPI thématique lancée en octobre 2021, après une maison Medicina Santé à Lyon et une clinique de fertilité à Dublin.

Un projet ambitieux dans la capitale de la Wallonie

L'ensemble immobilier qui sera livré dans deux ans se situe rue de la Caracole, au sud de Namur, une ville d'environ 110 000 habitants qui est la capitale de la Wallonie. Namur, ville majeure de cette région de Belgique et véritable pilier de son économie, se trouve à proximité d'un port fluvial et d'un nœud autoroutier, aisément reliée au reste du territoire. A noter : Namur s’est hissée sur la seconde marche du podium à l’occasion du « benchmark 2015 des Smart Cities » de l’organisation patronale belge Agoria. Ce projet de développement sur lequel la SCPI LF Avenir Santé a misé comportera à terme 5 pavillons destinés à accueillir 80 résidents en situation de handicap. Parmi eux, 4 bâtiments de 20 résidents chacun offriront des chambres et des espaces de détente, et un cinquième pavillon commun regroupera les activités administratives, les locaux d’activités, la salle à manger commune, les cuisines, la laverie… De nombreux espaces extérieurs permettront aux résidents de se détendre et de faire des activités : jeux, potager, rucher, ferme pédagogique…





Un bâtiment respectant les normes les plus récentes

La Française Real Estate Managers annonce que la construction des bâtiments respectera les dernières normes en vigueur, à la fois du point de vue « médical » ainsi que sur l’aspect énergétique. L’ensemble immobilier comportera en particulier des panneaux photovoltaïques fixés sur la toiture, il sera ainsi alimenté en électricité d’origine renouvelable. Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées et des espaces végétalisés seront mis à disposition des résidents.





Un locataire de premier rang engagé sur un bail de très long terme

L'immeuble qui sera développé pour le compte de la SCPI LF Avenir Santé est d’ores et déjà pré-loué dans le cadre d’un bail ferme de dix-huit ans à Namur Santé, une filiale locale du groupe MG Health Care qui se consacre à l’accueil des personnes en situation de handicap en Belgique.



Jérôme Valade, Responsable du pôle immobilier de santé chez La Française REM, déclare au sujet de cet investissement : « ce projet de développement relève véritablement du défi sociétal et permettra de pallier le manque cruel de structures d’accueil pour personnes en situation de handicap. La philosophie de l’exploitant, à savoir offrir un nouveau « chez soi » aux résidents, est parfaitement cohérente avec notre stratégie d’investissement qui vise à constituer un portefeuille d’actifs médico-sociaux à travers l’Europe en adéquation avec les besoins de prise en charge en cœur de ville. »