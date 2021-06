Le marché parisien du coworking reprend des couleurs

INFOGRAPHIES - Après le coup d'arrêt de la crise sanitaire, ces bureaux flexibles ont retrouvé un taux d'occupation de 71%. Découvrez le tarif moyen pratiqué par poste et par arrondissement.

Alors que les entreprises s'interrogent encore sur la forme et la surface que devront adopter à l'avenir les bureaux de leurs salariés, le marché du coworking reprend déjà de la vigueur. Selon une étude signée Workthere Paris, la plateforme du réseau immobilier Savills dédiée aux espaces de coworking dans le monde, la demande est en nette progression et le taux d'occupation moyen de ces bureaux flexibles de la capitale est de 71%. «Ce taux d'occupation était bien plus élevé avant la crise sanitaire, de l'ordre de 90 à 95%, reconnaît Fabrice Le Roux, directeur de Workthere France, mais depuis deux mois les demandes se multiplient. L'offre répond mieux au besoin de flexibilité des entreprises et nous devrions revenir rapidement aux niveaux d'avant Covid. D'ailleurs, certaines sociétés profitent désormais de ce type de bureaux pour se donner le temps de la réflexion avant d'imaginer leur propre espace de travail.»

En l'espace de quelques années, le marché a bien évolué. Preuve qu'il se structure et s'organise, les tarifs ont régulièrement baissé alors que la demande augmentait. «Il y a 10 ans, il fallait compter 700 à 800 euros par poste et par mois contre 647 euros actuellement, explique Fabrice Le Roux. Mais cette moyenne cache de grands écarts selon le niveau des prestations, comme en hôtellerie. Selon les marques et les adresses, les tarifs peuvent aller de 400 à plus de 1500 euros.» À en croire ce spécialiste, parmi les évolutions positives du marché, on note aussi le fait que les tarifs sont de plus en plus «tous services inclus» sans mauvaises surprises. Les seules prestations véritablement à la carte concernent les locations de parking ou de salles de réunion.

Londres en tête

Preuve aussi de la «normalisation» des espaces de coworking, on y trouve toujours plus de grandes entreprises. Là où le modèle visait à l'origine à regrouper des salariés indépendants, des start-up et de petites structures auxquels on louait quelques postes à chaque fois, l'heure actuelle est au «managed office». Traduction: les espaces de coworking louent des plateaux entiers à des entreprises. Actuellement, ce mode de fonctionnement représente déjà la moitié de l'offre et devrait continuer à progresser.

Concernant l'implantation de ces espaces de travail, l'étude révèle que le coworking s'est particulièrement développé dans les arrondissements qui accueillent déjà le plus de bureaux comme le Quartier central des affaires (autour du 8e arrondissement) mais aussi la «Silicon Sentier», zone de prédilection des start-up de la tech (2e), sans oublier les 10e et 11e arrondissements, à proximité des gares du Nord et de l'Est, dont la cote ne faiblit pas. Selon les données de Savills, Paris comptera 22 sites de coworking supplémentaires d'ici à la fin de l'année 2021 et 6 autres sont déjà annoncés pour 2022. «Le coworking qui ne pèse que 2 à 2,3% des espaces de travail devrait bientôt atteindre 2,5%, estime Fabrice Le Roux. Il reste une vraie marge de progression sachant qu'à Londres cette activité pèse déjà 6% du marché.».