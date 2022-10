Le marché immobilier s’essouffle en Ile-de-France, le nombre de ventes est en baisse

Dans Paris et en petite couronne, les évolutions de prix restent modérées. (Dan Novac / Pixabay )

Le volume des ventes de logements en Ile-de-France était en baisse de 7 % de mai à juillet par rapport à la même période l'an passé. La diminution est plus forte en grande couronne mais les prix se maintiennent.

Le nombre de ventes de logements en Ile-de-France a diminué, selon les derniers chiffres des notaires du Grand Paris. Entre mai et juillet, 2022 ce sont 54 000 logements anciens ont changé de main. Cela représente une baisse de 7 % par rapport à la même période en 2021, rapporte BFMTV .

Toutefois, tous les pans du marché immobilier ne sont pas touchés. Pour les maisons, la baisse des ventes atteint 14 %. Le retrait est plus net en grande couronne (- 15 %) qu'en petite couronne (- 13 %). Selon les notaires, l'explication tient à la fin de l'effet post-confinement, mais aussi au manque d'offre des maisons, comme à la difficulté pour les acheteurs de faire accepter leur dossier d'emprunt.

Des ventes en hausse à Paris et des prix qui baissent

A Paris, le marché est plus dynamique avec une hausse de 5 % sur un an. « Au total, et dans une perspective plus longue, le niveau d’activité reste très soutenu, 18 % au-dessus de la période mai-juillet de ces 10 dernières années », pointent les notaires.

Concernant les prix, ils sont en plus forte hausse en grande couronne et davantage pour les maisons. Dans Paris et en petite couronne, les évolutions de prix restent modérées. On note même une baisse pour le prix au m² des appartements anciens. Il atteint 10 590 euros en juillet 2022, soit une légère baisse annuelle de -1,4 %. En novembre, le prix au m² retrouverait le prix de l'an passé, à la même période. En petite couronne, il faut s'attendre à une hausse de 0,7 % en un an.