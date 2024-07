Le Mahon Retail Park : une acquisition prometteuse pour la SCPI CORUM Origin en Irlande

Dans le paysage dynamique de l'investissement immobilier, CORUM Origin, une SCPI réputée dont la capitalisation atteint aujourd’hui 3 milliards d’euros, vient de réaliser une acquisition stratégique en Irlande. Le 19 avril 2024, la SCPI a ajouté à son portefeuille déjà bien étoffé le « Mahon Retail Park », situé à Cork, pour un montant de 51 millions d'euros. Cette transaction marque la 14ème acquisition de la SCPI CORUM Origin sur le sol irlandais, témoignant de l'intérêt croissant de la société de gestion pour ce marché.

Un investissement stratégique dans la deuxième ville d'Irlande

Cork, deuxième ville d'Irlande par sa taille, est un centre économique en pleine effervescence. Elle abrite près de 200 entreprises multinationales, couvrant des secteurs variés tels que la technologie, la cybersécurité, la finance et l'industrie pharmaceutique . Des géants comme Apple, Logitech, Intel, IBM, Pfizer et Janssen y ont établi leurs quartiers, faisant de Cork un pôle d'attraction pour les investisseurs immobiliers.



Le Mahon Retail Park bénéficie d'un emplacement privilégié, à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville. Son environnement mixte, combinant bureaux, commerces et logements, ainsi que sa proximité avec le Mahon Shopping Center, l'un des plus grands centres commerciaux d'Irlande avec 6 millions de visiteurs par an, en font une destination de choix pour les consommateurs locaux et les visiteurs.

Un complexe commercial moderne et spacieux

Construit entre 2004 et 2007, le Mahon Retail Park s'étend sur une superficie impressionnante de plus de 14 000 m². Sa configuration en forme de "L" comprend 10 unités commerciales et un café kiosk, le tout organisé autour d'un vaste parking pouvant accueillir jusqu'à 600 véhicules . L'architecture du parc, caractérisée par des espaces généreux et des hauteurs sous plafond importantes, offre une expérience de shopping agréable et diversifiée.

Un ensemble de locataires diversifiés et solides

Le Mahon Retail Park accueille neuf locataires, offrant une grande variété de produits allant du bricolage au jardinage, en passant par le camping et les accessoires pour animaux de compagnie. Parmi les enseignes phares, on trouve B&Q, EZ Living Furniture, Home Focus et Party City . Les baux en vigueur présentent un engagement ferme moyen de 5,5 ans.

Deux locataires méritent une attention particulière :

1. Maxi Zoo : Filiale du groupe Fressnapf, Maxi Zoo est un acteur majeur dans le secteur en pleine croissance de l’animalerie. Avec un chiffre d'affaires de 538 millions d'euros en 2023, en hausse de 26% par rapport à 2022, l'entreprise surperforme le marché. Sa maison-mère, leader européen des fournitures pour animaux de compagnie, a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2023.



2. B&Q : Cette multinationale britannique, spécialisée dans le bricolage, le jardinage et la décoration, est un pilier du secteur du "DIY" (Do It Yourself) depuis 1969. Leader au Royaume-Uni, B&Q propose plus de 30 000 produits dans ses 300 magasins répartis entre le Royaume-Uni et l'Irlande.

Un investissement à haut rendement

L'acquisition du Mahon Retail Park par CORUM Origin présente un rendement attractif de 7,8% au jour de l'achat. Un taux largement supérieur à celui qui était obtenu en moyenne sur les acquisitions de CORUM Origin en 2022 et 2023 (respectivement 6,8% et 7,2%). Cependant, comme pour tout investissement immobilier, la société de gestion rappelle qu’il est important de considérer les risques associés. CORUM Origin recommande en conséquence une durée de placement de 10 ans à ses associés, soulignant la nature à long terme de cet investissement.

Les investisseurs potentiels doivent être conscients que, contrairement à des placements plus sûrs comme le Livret A, cet investissement comporte des risques, notamment de perte en capital . Les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l'évolution du marché immobilier. De plus, CORUM Asset Management ne garantit pas le rachat des parts de CORUM Origin.

Conclusion

L'acquisition du Mahon Retail Park par CORUM Origin illustre la stratégie d'investissement agile et opportuniste de la SCPI, ciblant des actifs immobiliers tertiaires bien situés dans des marchés européens dynamiques. Avec son emplacement stratégique, sa diversité de locataires et son potentiel de rendement attractif, ce retail park irlandais semble être une acquisition judicieuse pour le portefeuille de CORUM Origin , en mesure de contribuer à maintenir potentiellement le taux de distribution de la SCPI à ses associés (taux de distribution brut de fiscalité de 6,06% pour CORUM Origin en 2023, avec une moyenne du marché des SCPI à 4,52% selon l’ASPIM).