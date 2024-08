Le luxueux moulin du marquis de Sade (et ses 19 chambres) est à vendre

Un moulin situé dans le Vaucluse (84) cherche preneur pour plus de 2 millions d’euros. Il a été la propriété du marquis de Sade et a fait l’objet de toutes les convoitises.

C’est un moulin au riche passé. Il a été la propriété du marquis de Sade pendant au moins trois ans, de 1769 à 1772. Le Marquis, auteur de l’œuvre romanesque Justine ou les Malheurs de la vertu , vivait au château de Lacoste mais le moulin, situé à trois kilomètres du château, lui appartenait également. Il était propriétaire de pas moins de 200 hectares dans la région. « Le moulin Ferri était pour lui une source de revenus, il y cultivait du blé, de l’épeautre et de l’orge », raconte au Figaro Rudi Janssens, de l’agence Janssens Immobilier Knight Frank, en charge de la vente du moulin, situé à proximité de Bonnieux, dans le Vaucluse.

Le moulin daterait du 15e siècle voire avant. Au Moyen-Âge, il faisait partie d’une ferme fortifiée. Il reste encore une tour de cette époque. Le moulin a aussi appartenu à des maîtres verriers, dénommés Ferri, d’où le nom du moulin. Aujourd’hui, il est la propriété d’une famille locale depuis deux générations. « Elle a transformé ce bâtiment en partie en lieu de résidence touristique. Les enfants ont hérité et font face à des travaux de rénovation très importants. Les annexes, une grande ferme et un ancien mas provençal ainsi que 5 gîtes, sont en mauvais état, donc ils souhaitent vendre pour pouvoir donner un nouveau souffle au moulin », explique Rudi Janssens. Le moulin est plutôt destiné à un projet touristique, comme un hôtel, et non à une résidence secondaire classique.

Pierre Cardin a tenté d’acheter le moulin

L’agence Janssens Immobilier Knight Frank a d’ailleurs failli vendre le moulin à un groupe hôtelier mais ce dernier a trouvé un bien plus adapté, dans un budget moins important. Le moulin, avec ses 19 chambres et ses dépendances ainsi que sa piscine et son terrain de pétanque, est effectivement proposé au prix de 2.350.000 euros. « Nous sommes en contact avec deux autres groupes hôteliers. Le moulin n’est pas pour monsieur tout le monde étant donné sa surface (NDLR, il est édifié sur un terrain de plus de 7 hectares. Chacun des cinq gîtes atteint les 60 mètres carrés) e t les travaux importants à réaliser », souligne l’agent chargé de la vente. « C’est la seule bâtisse du triangle d’or du Luberon avec une aussi grande surface de bâti à vendre. Le Luberon est une zone agricole naturelle et les constructions neuves y sont interdites », assure Rudi Janssens.

Le célèbre couturier Pierre Cardin, qui a acheté le château de Lacoste où a vécu le marquis de Sade, et près de 40 maisons dans la région, a tenté, à de nombreuses reprises, de faire l’acquisition du moulin mais « la famille ne voulait pas vendre le moulin et souhaitait le garder pour ses fils », relève Rudi Janssens.