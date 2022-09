Le livret A bat tous les records en août

La collecte a atteint 4,49 milliards d'euros, du jamais vu depuis 2009 pour un mois d'août. Le placement préféré des Français a gagné en attractivité avec un taux désormais à 2%.

L'effet n'a pas tardé à se faire sentir. Sitôt la hausse du livret A à 2% effective le 1er août, les Français ont accéléré leurs versements sur ce qui reste de loin leur placement préféré. En août, la collecte nette (dépôts moins retraits) a atteint 4,49 milliards d'euros. Il s'agit de la plus forte moisson depuis 2009, année où la distribution du livret A a été généralisée à tous les guichets bancaires. Son petit frère, le livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui offre le même niveau de rémunération, a collecté près de 780 millions d'euros. Là aussi un niveau élevé.

« Comme à chaque fois, l'effet taux joue à plein. On le voit souvent un mois avant la hausse effective, et les deux à trois mois qui suivent ce coup de pouce » , relève Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. L'annonce de ce relèvement dès juillet avait déjà abouti ce mois-là à un niveau de versement inédit - 2,64 milliards d'euros sur le seul livret A - depuis 2009.

Anxiété propice à l'épargne

Le contexte d'incertitude actuel aiguise aussi le comportement de fourmi des Français. Sur les huit premiers mois de l'année, la collecte du livret A et du LDDS s'élève en cumulé à +27,46 milliards d'euros. L'encours total sur les deux produits atteint 497,1 milliards d'euros à fin août 2022.

Le livret A reste un placement garanti et surtout liquide, à un moment où le portefeuille des Français est durement éprouvé par l'inflation. « On évoque des pénuries, la crainte de manquer d'électricité, évidemment cela crée une anxiété propice à l'épargne de précaution. Le livret A en est le premier bénéficiaire » , poursuit Philippe Crevel.

Avec son taux en nette hausse, le livret A va redevenir attractif

Avec ce niveau de rémunération, le placement préféré des Français retrouve de l'attractivité au regard d'autres produits d'épargne, notamment ceux dont le capital est garanti. L'écart est désormais marqué avec le fonds en euros de l'assurance-vie, plus proche des 1% en moyenne. Et les livrets bancaires classiques restent peu attractifs. Par ailleurs, les soubresauts des marchés boursiers incitent sans doute les épargnants, qui s'étaient risqués en Bourse ces derniers mois, à plus de prudence .

Relèvement de taux probable en 2023

La hausse n'en est probablement qu'à ses débuts. Le taux du livret A est réévalué, chaque année, le 1er février et le 1er août, en fonction d'un calcul lié à l'inflation et aux taux de marché. Or la poussée de fièvre des prix (5,8% en août sur un an) n'est pas finie. « Il y aura sans doute un nouveau relèvement du taux (du livret A , NDLR) en février prochain » , a fait savoir le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, la semaine dernière sur RTL.

Ce relèvement pourrait être à nouveau très marqué. « Si l'on se fie aux prévisions de l'Insee, on pourrait avoir une rémunération de l'ordre de 3,30% », avance Cyril Blesson, économiste chez Pair Conseil. Un tel niveau de rémunération donnerait encore au livret A un surcroît d'attractivité, au regard d'autres placements. De quoi aiguiser un peu plus encore l'appétit des épargnants pour ce produit.