Les véhicules immobiliers tels que les SCPI et OPCI s'ouvrent au Label ISR ( Crédits : Patrick Tomasso)

Une tribune rédigée par le Label ISR

Après plusieurs années de concertation avec les professionnels du secteur, le label ISR est désormais étendu aux fonds immobiliers. Une bonne nouvelle pour les investisseurs qui pourront ainsi plus facilement identifier les fonds les plus vertueux.

Instauré en 2016, le label ISR vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants soucieux de conjuguer performance financière et une économie plus durable et plus respectueuse de l'environnement, en mettant en avant des investissements évalués selon un strict cahier des charges sur la base de critères financiers, mais aussi de critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG).

Jusqu'ici, le label ISR ne pouvait être attribué qu'à des fonds d'actifs mobiliers - actions cotées, titres obligataires, etc.

Conscients de la nécessité d'un cadre formalisé pour garantir la qualité des approches ISR et éviter les risques de « greenwashing », l'ASPIM, l'AFG et PwC ont initié dès 2017 un groupe de travail avec les professionnels du secteur, en collaboration étroite avec les pouvoirs publics, visant à clarifier les contours d'une gestion ISR en immobilier et à définir des critères communs permettant d'encadrer les pratiques.

Fruit de ce travail de longue haleine, le label ISR s'ouvre aux fonds immobiliers et peut, depuis le 23 octobre 2020, être attribué à trois nouveaux supports d'investissement : les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), les Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) et les autres Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) immobiliers.

Pour Frédéric Bôl, ancien Président de l'ASPIM : « Ce label, particulièrement exigeant et ambitieux, sera un gage de fiabilité et de transparence pour les épargnants désireux d'investir dans des véhicules vertueux sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). La création de ce label offrira une reconnaissance et contribuera à amplifier le travail entrepris depuis des années par les sociétés de gestion pour améliorer l'impact de leur portefeuille immobilier sur l'environnement et la société. Il permettra également à la France de s'affirmer comme une référence européenne en matière d'immobilier responsable avec un label aux meilleurs standards du marché. »

Pourquoi fallait-il un label ISR spécifique à l'immobilier ?

Le label ISR pour les fonds immobiliers est donc une déclinaison du label ISR, adaptée aux spécificités des fonds immobiliers.

« En matière d'immobilier, l'enjeu principal est l'amélioration du parc existant pour atteindre les objectifs climatiques et écologiques. Ainsi, seront éligibles à ce label non seulement les fonds investissant dans les immeubles les plus modernes et performants, mais également les fonds investissant dans l'amélioration de la performance ESG des bâtiments en portefeuille », se félicite l'AFG dans un communiqué.

Par ailleurs, si le secteur immobilier disposait déjà de repères solides en matière d'exigences environnementales, l'approche des sujets sociaux et de gouvernance était en revanche sujette à des variations en fonction des différentes typologies d'actifs immobiliers (bureau, commerce, santé, logistique, etc.). Le label ISR dédié aux fonds immobiliers est donc particulièrement attentif dans son cahier des charges aux thématiques ESG clés pour le secteur et impose aux fonds de couvrir les 3 piliers E, S et G.

Quels sont les critères à remplir pour obtenir le label ISR pour les fonds immobiliers ?

Fidèle à la rigueur et à l'exigence qui font la réputation du label ISR, le cahier des charges du label ISR pour les fonds immobiliers s'appuie sur six exigences principales :

1. Définir les objectifs recherchés par le fonds : le fonds doit expliquer quels sont les objectifs qu'il recherche au travers de la prise en compte de critères ESG

2. Mettre en place une notation ESG : le fonds doit mettre en place des outils pour analyser ESG des actifs en phase d'acquisition et tout au long de leur période de détention

3. Intégrer les résultats ESG dans la construction et la vie du portefeuille : le fonds doit expliquer comment les critères ESG sont pris en compte, dans ses décisions d'investissement et sa gestion de la vie du portefeuille.

4. Engager les parties prenantes : Le fonds est actif pendant la phase de détention pour influencer la pratique des parties prenantes clés de l'immeuble (locataires, gestionnaires, prestataire de travaux, etc.).

5. Information renforcée : communication claire et transparente auprès des investisseurs, non seulement sur sa stratégie mais aussi sur les résultats obtenus, avec la mise en place d'un outil adapté pour contrôler le respect de ses engagements.

6. Définir des indicateurs d'impact : Le fonds met en place au moins 8 indicateurs de suivi pour évaluer la performance ESG du fonds dans la durée.