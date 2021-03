Le gestionnaire d'actifs immobiliers américain Heitman investit dans le secteur résidentiel à Paris

En période de Covid-19, les marchés immobiliers font partiellement office de valeur refuge dans la mesure où ils sont beaucoup moins touchés par la crise économique actuelle que les actifs financiers, en particulier ceux liés à des secteurs quasiment à l'arrêt comme le tourisme et le transport aérien, mais aussi un certain nombre d'autres activités industrielles et de services (automobile, événementiel, restauration...). Malgré tout, l'immobilier tertiaire se retrouve indirectement affecté par l'intermédiaire de ses locataires. C'est donc un secteur spécifique de l'immobilier qui aujourd'hui retrouve les faveurs des investisseurs, alors qu'il avait été plus ou moins délaissé au cours de la décennie écoulée en raison de son taux de rendement plus faible que celui de l'immobilier tertiaire : il s'agit bien sûr du secteur résidentiel, en particulier celui des grandes métropoles à la démographie dynamique et où le foncier est devenu rare et compliqué à exploiter.

Parmi les différents marchés européens d'immobilier résidentiel, Paris et sa métropole de 12 millions d'habitants est sans doute celui qui attire le plus grand volume de capitaux internationaux. Qualité du bâti, sécurité juridique, dynamisme économique de la première région tertiaire d'Europe continentale, maillage serré des infrastructures de transport, niveau général d'éducation de la population, autant de facteurs que les investisseurs analysent en profondeur lorsqu'ils prennent leurs décisions d'allocation. Et à l'aune de ces différents critères, Paris fait sans conteste partie des meilleurs endroits où investir. Ce n'est donc pas un hasard si Heitman, un des plus gros gérants immobiliers américains -avec 43 milliards USD d'actifs sous gestion après plus de 50 ans d'existence-, a annoncé avoir jeté son dévolu sur un ensemble immobilier résidentiel de 34 lots situé à Paris 12ème avec un potentiel de valorisation significatif, pour le compte d'une de ses filiales. Le prix d'acquisition est resté confidentiel pour ce projet immobilier qui intègre un important volet de rénovation sur l'immeuble existant ainsi que la construction de cinq « maisonnettes » intégrant huit nouveaux lots de copropriété.

« L'expérience d'Heitman en Europe est ancrée dans le secteur résidentiel, englobant les logements locatifs, maisons de retraite et résidences étudiantes. Nous nous réjouissons de pouvoir déployer ces compétences et notre savoir-faire à Paris, le marché institutionnel le plus actif d'Europe continentale. Le secteur résidentiel offre une combinaison attrayante de stabilité et de croissance, et nous sommes impatients de pouvoir poursuivre la construction de notre portefeuille européen d'actifs traditionnels, spécialisés et diversifiés, axé sur la création de valeur ajoutée», analyse Tony Smedley, responsable du Private Equity en Europe et membre du comité d'investissement européen de Heitman.