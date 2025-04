Le fonds euros de l’assurance vie est-il encore intéressant ?

finance, euros, fructifier, placements, epargne, (Crédits: Flickr - Brennan Clark)

Le fonds euros est la pierre angulaire de nombreux contrats d'assurance-vie. Après avoir été boudés pendant quelques années compte tenu de la faiblesse de leur rendement, les fonds en euros ont peu à peu retrouvé de leur superbe avec la hausse des taux. Si les taux servis en 2022 et 2023 étaient en réalité encore bien inférieurs à l'inflation, la donne a changé en 2024 et les particuliers l'ont bien compris.

Le fonds euros a fait en 2024 un retour remarqué, porté par une amélioration notable de ses performances . Le fonds euros est-il de nouveau intéressant ? Sera-t-il encore intéressant en 2025 ? Faut-il de nouveau flécher son épargne vers le fonds euros et ne plus privilégier systématiquement les supports en unités de compte ? Toutes nos explications.

Une performance attractive sous certaines conditions

Le fonds euros est un fonds majoritairement investi en obligations (aux alentours de 80 %) et en titres financiers. Ce placement à capital garanti a la particularité d'avoir un taux qui n'est pas connu à l'avance. Il dépend de la performance du gestionnaire et est divulgué après coup par l'assureur, en année N+1. Ainsi, les rendements des fonds euros 2024 sont communiqués entre janvier et février 2025 environ. C'est pourquoi on ne connaît pas encore le rendement moyen des fonds euros 2024. Les experts s'accordent tout de même sur un rendement anticipé du fonds euros pour 2024 aux alentours de 2,5 % en moyenne. Mais attention, il s'agit là d'une moyenne et comme les autres années, il y a fort à parier que les rendements affichés par les fonds euros soient très contrastés.

Un certain nombre de fonds euros classiques, investis aussi exclusivement en obligations, afficheront des performances très décevantes aux alentours de 1 % à 1,5 %. De nombreux contrats verront leurs fonds euros délivrer une performance proche de la moyenne. Et certains contrats pourront eux afficher des rendements très attractifs, aux alentours de 4 %, en tenant compte du système de bonification du taux servi qui repose souvent sur la détention d'une partie significative de son encours en unités de compte et/ou du montant de l'encours.

Bien évidemment, les contrats dont le fonds euros sert des rendements proches de 1 % à 1,5 % sont à éviter. Il faudra sélectionner les fonds euros affichant les rendements les plus élevés et dont le système de bonification sera le plus avantageux pour vous compte tenu du montant des fonds placés sur votre assurance vie et la part que vous êtes prêt à investir en unités de compte.

Un placement à capital garanti qui conserve tout son intérêt

Rappelons que si le fonds euros délivre un rendement limité – environ 1 % à 4 % - il s'agit là d'une performance en cohérence avec le fait qu'il s'agit d'un placement à capital garanti. Vous devrez certes tenter de décrocher le couple rendement/risque optimal, mais un placement sans aucun risque qui vous permet de retrouver intactes les sommes versées ne peut pas rapporter 10 % par an.

Le fonds euros reste attractif dans la mesure où il s'agit d'un placement à capital garanti, rémunéré, dont la performance est pour de très nombreux contrats supérieur à l'inflation (1,3 % en France sur 1 an en décembre 2024 selon l'INSEE). Mais attention, si l'on doit tenir en compte à la fois de l'inflation et de la taxation des gains, seuls les meilleurs fonds euros vous permettent de dégager une performance significative. Tenez-en compte au moment de choisir votre assurance-vie !

Le fonds euros est également un placement qui conserve tout son intérêt dans la mesure où il s'agit d'une enveloppe sans risque qui permet de placer des sommes très importantes. Il n'y a pas de plafonds du fonds euros contrairement aux livrets de l'épargne réglementée par exemple comme le livret A qui affiche 2,4 % sans taxation mais qui permet de placer 22 950 euros seulement (et le plafond est même fixé à 12 000 euros seulement pour le LDDS). En ce qui concerne le fonds euros, le fait de placer des sommes importantes sera même plutôt un atout dans la mesure où sur certains contrats de gros encours permettent de bonifier le taux servi.

Le fonds euros nous semble donc un placement à capital garanti tout à fait pertinent, qui trouve toute sa place dans une allocation prudente ou équilibrée. Il faudra néanmoins choisir avec soin son contrat d'assurance vie en prêtant attention aux taux servis par le fonds euros mais aussi bien sûr aux frais pratiqués, notamment les frais sur versement éventuels et frais de gestion, ainsi qu'aux supports en unités de compte qui sont aussi proposés. N'hésitez pas à consulter un comparatif assurance vie pour vous aider à faire le bon choix.

Le risque politique et économique : un bémol pour les investisseurs en fonds euros averse au risque

Le fonds euros a tout de même un inconvénient que tous les autres placements à capital garanti n'ont pas : le potentiel blocage des fonds en cas de risque systémique. En effet, la loi Sapin II prévoit que le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), sur proposition de la Banque de France, puisse limiter les retraits ou les versements pendant 3 mois, renouvelable 3 mois, en cas de risque systémique. Qu'est-ce qu'un risque systémique exactement ? Quelles sont les probabilités que la crise politique et économique actuelle permette de geler temporairement les contrats d'assurance vie des épargnants ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre. Mais ce dispositif pourra éventuellement constituer un frein à l'investissement sur le fonds euros pour une partie des épargnants les plus averses au risque. C'est en tous cas une donnée à avoir en tête quand on souscrit une assurance vie.