Le confinement a renforcé les envies de consommation durable

Selon la première étude de l'observatoire «Alimentation et familles» publiée par la Fondation Nestlé, les Français privilégient désormais une alimentation responsable. Mais l'impact de la crise sanitaire sur le pouvoir d'achat constitue un frein.

C'est l'un des rares effets positifs du confinement. Pendant cette période, au printemps dernier, les Français ont accéléré leur transition vers une alimentation dite responsable. C'est ce qui ressort de la première étude publiée ce mardi par le nouvel observatoire «Alimentation et familles» de la Fondation Nestlé, avec Ipsos. «Il y a vraiment eu, pendant le confinement, une accélération de la volonté de consommer responsable. La crise du Covid a souligné l'envie de cuisiner, de partager un repas plus sain qui se traduit par le fait de manger plus varié et durable», résume Pierre-Alexandre Teulié, secrétaire général de la Fondation Nestlé.

Ainsi, 51% des Français affirment plus souvent ou nouvellement privilégier des aliments locaux ou produits en France. L'attention se porte aussi de plus en plus sur le bio, privilégié par 45% des sondés. Cette consommation responsable, déjà portée par les différents scandales alimentaires ces dernières années, passe également par un rejet plus prononcé des aliments transformés. Preuve de cette tendance : 47% des Français affirment lire plus souvent les étiquettes et plus de la moitié des personnes interrogées (54%) disent utiliser une application d'information nutritionnelle type Yuka. «Dans leurs façons de cuisiner, les Français ont confirmé pendant le confinement des pratiques sur lesquelles ils avaient déjà mis l'accent avant la crise. Pour le futur, ils souhaitent d'abord privilégier une alimentation plus locale et brute», souligne l'étude.

La lutte contre le gaspillage devient également une priorité : 48% affirment plus souvent ou nouvellement faire plus attention à cet aspect. Cuisiner les restes est perçu comme un moyen d'agir à son échelle pour l'environnement, mais c'est aussi une solution pour gagner du temps ou faire des économies. De même, 41% disent plus souvent réduire leurs achats de produits emballés dans du plastique ou avec des suremballages. «Quand on commence à veiller au packaging, qu'on fait attention aux dates limites de consommation, qu'on se met à cuisiner des restes, cela nous montre que l'anti-gaspi fait une entrée en force dans la conscience des Français», note Pierre-Alexandre Teulié.

La course aux promotions

Reste deux contraintes majeures, exacerbées par la crise du Covid. Tout d'abord le prix. Près d'un Français sur deux considère que manger équilibré reste trop cher (47%). «Le prix est un sujet de préoccupation majeure amplifié par la crise sanitaire : 45% des Français déclarent être inquiets par la situation financière du foyer depuis le début de la crise», note l'étude. «La situation économique des familles est devenue compliquée. Néanmoins, ce n'est pas sur la nourriture que les Français font des arbitrages à la baisse. Ils se dirigent vers des promotions, vers les enseignes les moins chères. Ils rationalisent leur choix pour continuer à bien manger. Ils ne font pas de sacrifices sur la nourriture», constate le représentant de la Fondation Nestlé.

La deuxième principale contrainte est celle du temps. Pendant le confinement, les Français ont eu plus de temps pour préparer et manger plus équilibré. Mais le retour à un rythme de vie un peu plus classique, lors du déconfinement, a changé la donne. «38% considèrent que le manque de temps disponible est un frein pour manger équilibré», surtout en semaine, souligne l'étude. Pour contourner ce problème, certains misent sur le «batch cooking». Cette pratique, qui consiste à préparer le week-end des plats pour la semaine, gagne du terrain au sein des foyers. «C'est un phénomène qui semble durable», constate l'observatoire.

La technologie est aussi considérée comme un allié de poids. D'où l'engouement pour les applications culinaires ou encore les robots, Cookeo et autre Monsieur Cuisine Connect. «La technologie apporte un support aux Français pour gagner du temps. Cela leur permet de trouver des préparations rapidement ou de préparer des repas plus vite avec les robots et leur application de recettes. Cette dimension servicielle pour aider les gens à cuisiner est importante», note Pierre-Alexandre Teulié.

D'après ce dernier, ces conclusions doivent inciter tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, du producteur au distributeur, à accompagner ces évolutions. «Il y a un vrai message collectif qu'il faut s'approprier: c'est la lutte contre la fracture alimentaire. Pour la première fois apparaît de manière claire le fait que les Français ne veulent plus rogner dans leurs dépenses d'alimentation. Le consommateur se pose en solution», conclut-il.