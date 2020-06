Le chantier de la plus haute tour de France est lancé

Plus d'un milliard d'euros d'investissements, 130.000 m²: voici les chiffres vertigineux du futur siège de Total à La Défense .

Deux ans après avoir décroché son feu vert, le chantier de la haute tour de France est enfin lancé. Un signal fort pour le marché du BTP inquiet pour son avenir et qui appelle l'État à l'aide. Cette ambitieuse construction de 130.000 m² (bureaux, restauration, co-working et détente), pour laquelle plus d'un milliard d'euros ont été investis - dont 850 millions d'euros pour la construction -, accueillera le futur siège de Total à La Défense.

Des chiffres vertigineux qui en font le plus important chantier de l'histoire en valeur pour un immeuble de bureaux en France. Le contrat de construction a été signé le 14 mars, soit trois jours avant le début du confinement. Les travaux devraient être finalisés au second semestre 2025. Total en sera le locataire pour les 12 prochaines années. «Nous souhaitons construire avec Vinci une tour de nouvelle génération avec ses deux bâtiments reliés par des passerelles (d'où le nom de The Link, traduisez le lien)», annonce Thierry Martel, directeur général du groupe Groupama.

Porté par le promoteur Groupama Immobilier et construite par Vinci Construction, ce projet réunira deux tours reliées sur 30 niveaux par deux passerelles végétalisées. L'une s'élèvera à 228 mètres et même 241 mètres avec la coiffe, et l'autre à 165 mètres. Pour 10 mètres, «The Link» deviendra, quand il sortira de terre, le plus haut gratte-ciel de France. Il devancera ainsi la tour First, située également à La Défense, qui s'élève à 231 mètres (au-dessus du niveau du sol). La tour Montparnasse, occupe, quant à elle, la troisième position avec ses 210 mètres de haut.

L'ensemble reposera sur un socle commun de trois niveaux entre le boulevard urbain et le parvis. Les passerelles permettront de créer des plateaux de 3000 m², et 6000 m² en duplex, tous les étages étant reliés deux à deux par de grands escaliers ouverts et faciles d'accès.

De son côté, Paris La Défense se réjouit que ce chantier ait été mené à bien, malgré le Covid. «Dans le contexte de la crise sanitaire, le lancement de ce projet confirme l'attractivité de notre quartier d'affaires», se réjouit Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense. Un projet qui fut le dernier porté par son prédécesseur Patrick Devedjian qui a signé l'autorisation de suroccupation des sols avant son décès fin mars.