Tout au long de l’année, il y a des dates clés fixées par le gouvernement, pour déclarer ses impôts, que ce soit l’impôt sur le revenu, ou celui sur la fortune immobilière. Voici les dates à ne pas louper pour être à jour dans ses déclarations fiscales.

Le calendrier des impôts sur le revenu et la fortune immobilière / iStock-kupicoo

7 avril 2022 : ouverte des déclarations

Initialement fixée au 7 avril 2022, la déclaration de l’impôt sur le revenu a finalement été reportée. En cause, de nombreuses erreurs de pré-remplissage signalées par les contribuables qui s’étaient connectés. Depuis le prélèvement à la source, la déclaration d’impôt sur le revenu est pré remplie automatiquement, et les contribuables doivent simplement en attester l’exactitude. Mais en raison de ces nombreuses erreurs, la déclaration a été temporairement suspendue, et reportée au 11 avril. Concernant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la valeur du patrimoine ne change plus la date de déclaration. C’est désormais le lieu de résidence ainsi que la modalité de déclaration qui sont à prendre en compte. L’ouverture de la campagne de déclaration était également fixée au 7 avril, mais cette dernière s’effectuant en même temps que la déclaration de l’impôt sur le revenu, elle a donc été reportée.

Dates limites des déclarations

Ensuite, les dates limites pour déposer sa déclaration sont : le mercredi 18 mai 2022 pour les déclarations papier. Puis le mardi 24 mai 2022 pour les départements 1 (Ain) à 19 (Corrèze), le mardi 31 mai 2022 pour les départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle), et enfin le mercredi 8 juin pour les départements 55 (Meuse) à 95 (Val-d’Oise) et 971 à 976 (DOM). Cet échelonnage permet d’éviter les « embouteillages numériques ». Il concerne aussi bien la déclaration d’impôt sur le revenu, que l’IFI. Pour tous ceux qui ont raté la date limite de déclaration de l’impôt sur le revenu, le formulaire reste ouvert en ligne jusqu’à fin juin. Des pénalités peuvent tout de même être appliquées.

Du 25 juillet au 5 août : les remboursements

En raison des nombreuses erreurs liées au prélèvement à la source, environ 15 millions de foyers fiscaux obtiennent des remboursements du fisc. Ils arriveront en deux périodes, s’étalant du 25 juillet au 5 août. C’est également pendant cette période que sera mis en ligne l’avis d’imposition. Puis à partir de début août, vous pourrez donc rectifier votre déclaration de revenus, après avoir consulté une erreur sur votre avis d’imposition. Cette démarche est accessible jusqu’en mi-décembre.

1er septembre : taux d’imposition

Le 1er septembre, le fisc va mettre à jour votre taux de prélèvement en se basant sur votre déclaration de 2022 concernant vos revenus de 2021. Si vos revenus ont évolué entre-temps, vous pourrez donc le signaler pour modifier le taux.

Mi-septembre

Pour ceux qui ont un « montant restant à payer » d’impôt sur le revenu, la date limite est fixée aux alentours du 15 septembre. Elle concerne ceux qui n’ont pas transmis leur RIB à la DGFiP. Pour les autres, ils seront prélevés automatiquement le 27 septembre, si le montant ne dépasse pas 300 euros. Autrement, la somme due sera prélevée en quatre échéances, de fin septembre à fin décembre.