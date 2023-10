Le calcul du DPE de votre logement pourrait à nouveau être modifié

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances, réclame un changement du Diagnostic de performance énergétique, DPE, devenu un critère majeur avant d'acheter un logement.

Les tensions autour de la rénovation énergétique des logements se renforcent. Après l'interdiction de louer les passoires thermiques , c'est le DPE (Diagnostic de performance énergétique) qui crispe les propriétaires. « Des propriétaires me disent “C'est absurde votre truc! Ça favorise le chauffage au gaz plutôt que le chauffage électrique. Ça pénalise les petites surfaces qui sont demandées par les étudiants », relaie Bruno Le Maire . Pour y remédier, le ministre de l'Économie et des Finances a une solution radicale: changer le DPE « pour tenir compte des biais qu'il a, à la fois sur les modalités de chauffage et sur la taille des surfaces », a déclaré le locataire de Bercy sur Sud Radio ce lundi. Contacté par Le Figaro pour avoir plus de précisions, son entourage a renvoyé la balle au ministère de la Transition énergétique.

Cette prise de position de Bruno Le Maire vient encore jeter le trouble autour du DPE dont la fiabilité n'a de cesse d'être remise en cause . Et pourtant, sa méthode de calcul a été récemment changée. Ainsi, le diagnostic de performance énergétique ne se base plus sur les consommations énergétiques passées mais sur le profil du logement: sa structure, le type de chauffage, la qualité de l'isolation, la surface ou encore l'étage. « Les critères qui impactent négativement le DPE sont le dernier étage, si l'appartement est en pignon, le système de chauffage et l'état des fenêtres », explique Alexa Garzone, agent Sadone à Neuilly-sur-Seine.

Le coup de pouce des banques

En quelques mois, le DPE est devenu un critère majeur avant d'acheter un logement. Des baisses de prix à deux chiffres sont possibles entre un bien classé C ou D et une passoire thermique, classée F ou G. Même les banques scrutent attentivement le DPE et peuvent accorder un crédit immobilier moins cher pour l'achat d'un logement énergivore , à condition que l'acquéreur s'engage à réaliser des travaux.

La pression est forte. Dans un peu plus d'un an, tous les logements dont le DPE est classé G - soit plus de 670.000 biens actuellement loués en France, selon Patrice Vergriete, ministre du Logement - seront interdits de location. Après avoir poussé « à titre personnel » pour un report du calendrier, Bruno Le Maire s'est rangé derrière la volonté du gouvernement de le maintenir. Même si l'exécutif réfléchit à de possibles « dérogations » , à en croire Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique.