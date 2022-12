Le blizzard américain transforme les maisons en sculptures de glace

Alors que le bilan humain du «blizzard du siècle» devrait encore s’alourdir, des images de bâtiments situés en bordure du lac Erié montrent un paysage figé dans la glace.

Les images seraient à peine croyables si les nouvelles catastrophiques et un bilan, humain dépassant 50 morts ne venaient nous rappeler à quel point la tempête qui frappe les États-Unis est violente et exceptionnelle. Après les récits terrifiants de personnes mortes dans leur voiture ou bloquées par la tempête des jours durant, voici les images de maisons qui semblent avoir subi une véritable glaciation. La plupart proviennent de la région du lac Erié, à proximité de la ville de Buffalo, à l’ouest de l’État de New York . C’est là que l’alliance de l’eau du lac Erié et du blizzard donne ce résultat spectaculaire qui pousse les Américains à renommer ce lieu lake eerie (lac sinistre ou effrayant).

Film catastrophe

On distingue en effet à peine les habitations, entièrement prises dans la glace, noyées sous des stalactites pouvant dépasser le mètre. Une vidéo d’un drone balayant la banlieue de Buffalo autour de la ville de Hambourg débute tranquillement sur la tour de l’horloge de la ville tout juste recouverte de neige après la tempête de Noël avant de montrer des scènes quasiment apocalyptiques de bâtiments prisonniers de glaçons géants à l’aspect effrayant, couvrant complètement toutes les fenêtres, portes ou balcons. «Ces maisons ressemblent à celles du film «Le Jour d’après» (le film catastrophe de Roland Emmerich évoquant une glaciation subite de la planète)» peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Il est vrai que le phénomène le plus effrayant ne concerne que les maisons directement en bordure du lac. Et malgré cet aspect particulièrement effrayant, les premiers retours des habitants suggèrent que pour l’instant rien n’est cassé, ni fenêtres, ni tuyaux. Même pour une région connue pour ses chutes de neiges abondantes, cet épisode a été qualifié de blizzard du siècle tandis que certains responsables du comté d’Erié cités par le New York Post estiment qu’il s’agit là «probablement de la pire tempête de notre vie» .