Le bien vieillir chez soi coûte cher-iStock-jacoblund.jpg

Le choix du maintien à domicile

Selon les chiffres d’un sondage Ifop publié en 2019, 85 % des Français affirment vouloir vieillir à domicile plutôt que d’intégrer un établissement d’accueil pour personnes âgées. Malgré la mauvaise presse des Ehpad, force est de constater que le nombre de résidents croît chaque année. Au 31 décembre 2019, 594.700 personnes âgées étaient hébergées en Ehpad ou en fréquentaient un régulièrement. Selon le panorama Ehpad 2021 effectué par Uni Santé, les quelque 7.353 Ehpad français ouverts en novembre 2022 totalisaient 595.982 lits. Le prix moyen d’une chambre variait selon les départements, de moins de 1.800 euros dans la Meuse à 3.886 euros à Paris.

1.216 euros par mois pour vieillir chez soi

Le baromètre de Silver Alliance, réalisé en collaboration avec Retraite.com et publié le 28 novembre dernier, démontre que le coût du maintien à domicile des personnes âgées a augmenté en 2023, quasiment au même rythme que l’inflation. Le budget nécessaire aux soins et aux aides à la personne a ainsi bondi de 4,5 % en un an - l’inflation était établie à 4 % en octobre par l’Insee. Outre les dépenses relatives au logement et à la vie quotidienne, les personnes âgées consacrent en moyenne 1.216 euros par mois à leurs soins de santé, à l’aménagement de leur logement ou encore aux aides à domicile. Le budget varie selon les catégories d’âge. Ainsi, si la facture est de moins de 900 euros en moyenne pour les seniors âgés de moins de 85 ans, elle atteint 2.070 euros par mois chez les 85 ans et plus. Dans le détail, la santé est le poste de dépenses le plus important des seniors. Le budget augmente notamment à cause des complémentaires santé, qui peuvent atteindre 234 euros par mois pour les 85 ans et plus. Cette catégorie d’âge fait également face à des frais de dépendance qui représentent près de 50 % du budget du maintien à domicile (incluant les différentes aides à domicile et les gardes de nuit).

+17 % en 3 ans

Le coût du maintien à domicile a augmenté de près de 17 % depuis la première édition du baromètre de Silver Alliance, en 2020. Selon le fondateur de Retraite.com, Ludovic Herschlikovitz, interrogé par Le Parisien, cette augmentation s’explique en partie par le fait que les revenus des retraités n’augmentent pas « au même rythme que leurs dépenses ». La revalorisation des pensions de base de 5,3 % prévue pour le 1er janvier prochain devrait cependant permettre de soulager un peu le budget des seniors. De plus, Ma Prime Adapt, qui entrera également en vigueur le 1er janvier 2024, offrira un coup de pouce aux retraités pour adapter le logement à la dépendance et retarder l’entrée en Ehpad. Gérée par l’Agence nationale de l'habitat (Anah), cette aide vise à adapter 680 000 logements d’ici à 2032. Si actuellement près de 75 % des plus de 70 ans sont propriétaires de leur logement, la crise du logement aura cependant un impact considérable sur le budget des futurs retraités qui ne seront pas propriétaires dans les quinze prochaines années.