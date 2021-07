Le 50 Montaigne à Paris signe l'alliance entre immobilier de luxe et agriculture urbaine

C'est une opération pour le moins atypique qui a été annoncée par le groupe saoudien Olayan et son Asset et Development manager, Chelsfield, pour son immeuble emblématique de 15.000 m2 situé au 50 avenue Montaigne, au cœur du Triangle d'or parisien : l'aménagement des 850 m2 de rooftop en jardin potager partagé par le spécialiste de l'agriculture urbaine « Sous les fraises ».

Le 50 avenue Montaigne a été acquis par l'investisseur saoudien Olayan en 2014 au sein d'un portefeuille immobilier premium de plus de 70.000 m2 situé essentiellement dans le 8ème arrondissement parisien, vendu à l'époque par le groupe immobilier italien Risanamento S.p.A.

Début 2020, Olayan annonce la restructuration complète du 50 Montaigne, en ne conservant que la façade historique sur rue de cet immeuble construit au début du 20ème siècle, ancien siège de La Banque Privée 1818. Le reste du bâtiment sera transformé en une structure en béton reconstitué et verre permettant une amélioration radicale du passage de la lumière. La livraison prévue au cours du second semestre 2021 des neuf étages de bureaux haut de gamme (loyer annuel proposé de 930€/m2) permettant l'accueil de 1000 collaborateurs, comportera un volet vert avec l'aménagement du rooftop de l'immeuble en espace agricole urbain, une tendance qui se développe beaucoup à Paris depuis quelques années. Une preuve aussi que luxe et écologie peuvent faire bon ménage sur l'une des artères les plus prestigieuses de la capitale, bordée de boutiques de grands couturiers.

L'architecte du projet de restructuration, l'agence Fresh Architectures fondée en 2007 par Julien Rousseau, Ulisse Gnesda et Luca Battaglia, va travailler avec le spécialiste des fermes urbaines « Sous les fraises » pour développer ce toit-terrasse où -sur une surface de 550 m2, soit les deux tiers des 850m2 du rooftop- des cultures spécifiques avec 14 essences différentes seront plantées, dont des pommiers d'ornement Evereste, de l'Herbe sacrée et de la Valériane.

« Sous les Fraises a parfaitement répondu aux attentes du Groupe Olayan et de Chelsfield. Il a accompagné en amont notre réflexion en matière de RSE et la façon dont nous pouvions intégrer la thématique environnementale dans notre projet immobilier. Par ce partenariat, notre démarche est de proposer un nouvel usage du bureau et des modes de travail notamment par la végétalisation et l'installation d'espaces invitant au bien-être des salariés et permettant l'ouverture des espaces bureaux vers l'extérieur », résume Guillaume Canciani, directeur du développement de Chelsfield.