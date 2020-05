Le 35 rue de Bassano (Paris 8ème) raflé par Savills IM pour 40 millions €

En ces temps de pandémie, même si le marché immobilier est provisoirement à l'arrêt, certains

investisseurs disposant de liquidités importantes continuent leurs emplettes sur le segment des

bureaux du Quartier Central des Affaires parisien (Paris QCA). Savills IM, agissant pour le compte

d'un investisseur étranger dans le cadre d'un « sale and leaseback » (vente et location de locaux

déjà occupés), annonce l'acquisition de l'immeuble du 35 rue de Bassano, à deux pas des Champs-

Elysées dans le 8 ème arrondissement de Paris.

C'est un actif haussmannien de 1 500 m 2 entièrement restructuré en 2016 sous la direction du

cabinet d'architecture Axel Schoenert Architectes, qui est ainsi cédé pour un montant qui serait

supérieur à 40 millions €, soit une valorisation au m 2 dépassant 25.000 € !

« Nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette nouvelle acquisition dans un délai très serré et

dans ces circonstances particulières de confinement, analyse Pierre Escande, Head of Investment

France et BeLux de Savills IM. Cette transaction démontre la capacité de Savills IM à acquérir des

actifs de bureaux "prime" à Paris QCA, un secteur marqué par un faible nombre d'opérations. Savills

IM continuera d'étudier les opportunités d'investissement core à Paris ou Bruxelles, pour le compte

de différents clients ayant la capacité de se positionner sans avoir recours à la dette. »