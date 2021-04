La ville de Paris met en vente des logements à 5.000 euros le m2

La Mairie de Paris va mettre en vente dès cette semaine des logements à 5.000 euros le m2, soit environ deux fois moins que le prix du marché (Crédit photo: 123RF)

La Mairie de Paris va mettre en vente dès cette semaine des logements à 5.000 euros le m2, soit environ deux fois moins que le prix du marché. L'accès à ces logements est réservé aux familles de classe moyenne.

Les prix de l'immobilier à Paris n'ont cessé de grimper ces dernières années pour atteindre aujourd'hui un prix moyen au mètre carré de plus de 10.000 euros, rendant de plus en plus difficile l'accès à la propriété pour les classes moyennes.

Yann Brossat, élu communiste chargé du logement et adjoint de la Maire de Paris Anne Hidalgo, a annoncé dans le JDD le lancement mardi 06/04 de la toute première « opération de commercialisation d'appartements à prix cassé, c'est-à-dire à 5.000 euros le mètre carré ».

Dissociation de la vente du foncier et du bâti

La Mairie de Paris a mis en place le bail réel solidaire, un dispositif créé par la loi Alur de 2014 et renforcé par la loi Elan de 2018, qui permet la dissociation de très longue durée entre le foncier et le bâti.

Ainsi, la Foncière de la Ville de Paris (FDVP), organisme foncier solidaire (OFS), a acquis des terrains (le foncier) dont elle reste propriétaire. Elle y fait construire des logements (le bâti) qu'elle va vendre aux particuliers, sous conditions de ressources, à 5.000 euros le m2. L'acheteur acquiert la propriété du bâti pour une durée de 18 à 99 ans et paiera un loyer de 2,50 euros le mètre carré par mois au titre de l'occupation du terrain. Le propriétaire devra faire du bien sa résidence principale et pourra faire des travaux comme tout propriétaire. En revanche, il ne pourra revendre sont bien qu'à la FDVP, au prix initial révisé de l'inflation, afin d'éviter toute spéculation.

Ce mécanisme de dissociation du foncier et du bâti permet ainsi de faire baisser le coût de l'accession à la propriété.

Des conditions de ressources

Pour être éligible à l'acquisition, les candidats doivent habiter ou travailler dans Paris (les locataires de logements sociaux bénéficieront d'un bonus) et respecter les conditions de ressources. Par exemple, le revenu fiscal de référence d'une famille composée de 4 personnes doit être inférieur à 59.263 euros. Les dossiers seront ensuite sélectionnés par une commission composée d'élus de la majorité et de l'opposition.

Près de 1.000 logements à vendre

« Le 6 avril, à midi pile, 23 logements à construire dans la ZAC de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e) seront mis en vente sur le site de la FVDP (fonciere-ville-de-paris.fr). Nous avons prévu un simulateur, une foire aux questions et une boîte mail. Les candidats auront jusqu'au 30 avril pour se positionner » indique Yann Brossat dans le JDD.

La Mairie de Paris prévoit la vente de près de 1.000 logements à 5.000 euros le m2 d'ici 2025, situés dans les 18e, 19e, 20e et 13e arrondissement de Paris.

