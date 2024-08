La villa où a vécu la Joconde est en vente

La propriété du visage de La Joconde, située en Italie, cherche preneur. Une œuvre d’art à part entière à saisir pour 18 millions d’euros.

En plus d’admirer le tableau de la Joconde de Léonard de Vinci au Louvre, il est désormais possible de jeter son dévolu sur la propriété italienne où a vécu la femme qui servit de modèle à Monna Lisa, Lisa Gherardini . À condition de débourser 18 millions d’euros. La villa a appartenu à l’époux de la Joconde, Francesco del Giocondo, au 16e siècle. C’est d’ailleurs lui qui a commandé le célèbre tableau en 1503. Avoir servi d’hébergement au modèle qui inspira le célèbre tableau n’est toutefois pas le seul atout de la maison.

La demeure de 2800 mètres carrés mise en vente par Sotheby’s International Realty comporte 14 chambres et 15 salles de bains, un parc de 27 hectares, une piscine, un tennis et même une chapelle privée au plan polygonal. Une bibliothèque et une salle de fitness viennent s’ajouter à la longue liste de pièces que comporte la villa. Dès l’entrée de la propriété, le charme opère: un portail en fer s’ouvre sur une majestueuse allée bordée de cyprès qui conduit à un jardin fleuri. Des roses, de grands arbres et des parterres de fleurs ornent le parc qui s’étend sur près de 300.000 mètres carrés. La majestueuse façade de la maison se dessine, avec son élégante horloge qui coiffe la demeure. Au deuxième étage, une grande terrasse offre une vue panoramique sur la plaine de Florence. Une orangerie, un garage et une maison de gardien complètent le bien.

Il semble que la propriété ait aussi appartenu au juriste florentin, Baldo d’Aguglione, celui qui condamna le poète Dante à l’exil, auteur de La Divine Comédie rapporte AD Magazine. À l’origine, la demeure était nommée Villa Monna Lisa puis, elle passa entre les mains de la famille Antinori, d’où son nouveau nom - Villa Antinori di Monte Aguglioni. La villa était déjà à vendre en avril 2016 pour un peu plus de 10 millions d’euros . Et 8 ans plus tard, elle est affichée 8 millions plus cher. La propriété attend désormais que l’on écrive une autre page de son histoire, déjà très riche.